Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Đình Liên - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E (Hà Nội), bia chứa ethanol khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde - một chất có độc tính cao. Khi sử dụng liên tục, các acetaldehyde gây stress oxy hóa, làm tổn thương màng tế bào, ADN, ảnh hưởng đến chức năng của nhiều cơ quan trong đó có hệ sinh dục nam.

1. Gây tổn thương và biến dạng tinh trùng

Acetaldehyde sinh ra từ quá trình chuyển hóa rượu bia làm tăng gốc tự do trong cơ thể, gây tổn thương màng tế bào và ADN của tinh trùng. Điều này dẫn đến giảm khả năng di chuyển, tăng tỷ lệ tinh trùng dị dạng và làm giảm khả năng thụ tinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, nam giới uống rượu bia thường xuyên có số lượng tinh trùng thấp, tinh trùng di động kém và tỷ lệ bất thường cao hơn so với người không uống. Ngay cả việc uống “vừa phải” nhưng kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

2. Rối loạn chức năng cương dương

Rượu bia tác động đến hệ thần kinh trung ương và ngoại biên, gây rối loạn dẫn truyền thần kinh điều khiển phản xạ cương. Khi uống nhiều, nam giới có thể gặp khó khăn trong việc đạt hoặc duy trì sự cương cứng. Ngoài ra, rượu bia còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, vốn là những yếu tố nguy cơ hàng đầu của rối loạn cương dương.

Uống bia ảnh hưởng tới sức khỏe sinh lý quý ông. Ảnh: Ban Mai.

3. Ảnh hưởng đến chức năng gan và hormone sinh dục

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển hóa rượu bia. Uống nhiều bia gây quá tải, dẫn đến viêm gan, xơ gan và suy giảm chức năng gan. Khi gan bị tổn thương, quá trình tổng hợp protein vận chuyển hormone sinh dục bị rối loạn, gây mất cân bằng nội tiết tố, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản.

Cồn trong bia làm giảm hormone dopamine và serotonin, gây chán nản, lo lắng. Chất này cũng có thể làm tê liệt thần kinh và tổn thương mạch máu, cản trở tín hiệu từ não đến cơ quan sinh dục, dẫn đến giảm ham muốn.

Trong cơ thể nam giới, quá trình sản xuất testosterone được điều hòa bởi hệ trục não - tuyến yên - tinh hoàn. Uống nhiều bia có thể làm suy giảm hoạt động ở cả ba tuyến, làm giảm khả năng sản xuất nội tiết tố testosterone.

Ngoài ra, khi nam giới lạm dụng bia rượu tới mực nghiện rất dễ gây xơ gan, nếu mắc phối hợp virus viêm gan B, C thì có thể tiến triển thành ung thư; gây liệt dương do suy sinh dục kèm tổn thương thần kinh gây hoang tưởng rất hay đánh ghen vợ, bạn tình.

Để bảo vệ sức khỏe nam giới, bác sĩ Liên cho rằng mỗi người cần chủ động:

- Hạn chế bia rượu, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), không nên uống quá 2 đơn vị cồn mỗi ngày (tương đương 2 lon bia).

- Xây dựng lối sống lành mạnh như ăn uống đủ dưỡng chất (đặc biệt là kẽm, selen, vitamin C và E), tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày, ngủ đủ giấc và tránh thức khuya.

- Kiểm soát stress, việc giữ tâm lý thoải mái thông qua thiền, yoga, nghe nhạc, giao tiếp xã hội giúp sức khỏe tốt hơn từ đó nhu cầu tình dục duy trì ổn định.

- Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các rối loạn nội tiết, bệnh mạn tính ảnh hưởng tới chức năng cương dương để có hướng điều trị kịp thời.