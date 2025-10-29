Người đàn ông 60 tuổi (trú tại Hà Nội) được đưa vào cấp cứu trong tìn trạng yếu liệt nửa người, nói khó, sụp mí. Bác sĩ chẩn đoán ông bị thể đột quỵ nguy hiểm, có tỷ lệ tử vong hơn 90%.

Trước khi vào cấp cứu, người đàn ông này đã đi uống bia, có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, nói khó thoáng qua nên nghi ngờ đột quỵ. Bệnh nhân được người nhà gọi xe cấp cứu đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội).

Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận người bệnh vẫn cử động tay chân bình thường, tỉnh táo, nói chuyện được. Sau đó, bệnh nhân ngủ và trong quá trình đó các bác sĩ ra tiếp tục đánh giá.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 1 giờ, bệnh nhân đột ngột sụp mí, yếu liệt nửa người trái, nói khó, cơ lực chỉ còn 2/5. Ngay lập tức, bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính mạch não, kết quả xác định tắc cấp động mạch thân nền, một dạng đột quỵ nguy hiểm.

Các bác sĩ đã kích hoạt quy trình đột quỵ tối khẩn cấp. Ê-kíp thiết lập hệ thống can thiệp và lấy huyết khối cấp cứu ngay trong đêm. Thời gian can thiệp chỉ khoảng 10-15 phút, bác sĩ hút thành công ba cục máu đông lớn, tái thông hoàn toàn dòng máu lên não.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Thịnh - Trưởng đơn nguyên Can thiệp mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn - cho biết, đây là thể đột quỵ rất nặng, thường gây tử vong hoặc hôn mê sâu nếu không được can thiệp trong “thời gian vàng”. Bệnh nhân được đưa đến sớm và xử trí kịp thời, nhờ đó kết quả hồi phục rất tốt.

Sau can thiệp, bệnh nhân được an thần, thở máy ngắn hạn, tỉnh táo hoàn toàn sau 24 giờ, có thể giao tiếp, vận động, ăn uống bình thường. Hình ảnh chụp lại cho thấy không có biến chứng xuất huyết hay tổn thương thứ phát, cơ lực hai bên phục hồi hoàn toàn, tiếp tục phục hồi chức năng phát âm.

Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn khuyến cáo những ngày gần đây số ca đột quỵ mạch lớn tăng rõ rệt, đặc biệt khi thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột. Thay đổi nhiệt độ có thể gây co thắt mạch não, tăng huyết áp đột ngột, nhất là ở người cao tuổi có bệnh nền tim mạch, tăng huyết áp, hút thuốc hoặc lạm dụng rượu bia. Người dân cần đặc biệt chú ý theo dõi sức khỏe, duy trì thuốc điều trị đều đặn và hạn chế thức uống có cồn.

Khi có các dấu hiệu sau, người bệnh cần nhanh chóng được đưa đến bệnh viện có đủ khả năng cấp cứu đột quỵ.

Méo miệng hoặc liệt nửa mặt: Khi cười, một bên miệng bị lệch, không đối xứng.

Yếu hoặc tê liệt tay chân một bên: Đột ngột cảm thấy tay hoặc chân bên trái hoặc phải yếu đi, cầm nắm khó khăn, đi không vững.

Nói khó, nói lắp, không hiểu lời: Người bệnh có thể nói ngọng, nói lắp, không hiểu người khác nói gì.

Đau đầu dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng: Cơn đau đầu đến đột ngột, khác thường, đi kèm chóng mặt, buồn nôn, mất ý thức thoáng qua.

