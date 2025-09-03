Đột quỵ từ thói quen ăn mặn

Chị N.K.S. (sinh năm 1987, ngụ tại An Đông, TPHCM) từng đối mặt với cơn đột quỵ vào cuối năm 2023, để lại di chứng liệt nửa người và mất giọng nói.

Từ thời sinh viên, chị S. đã yêu thích cá khô. Với chị, cá khô - dù là loại phơi khô hay ủ mắm - luôn là món "đưa cơm" không thể thiếu. Suốt 15 năm, mỗi bữa ăn của chị đều có một đĩa cá khô. "Tôi là người dễ ăn, chỉ cần một con cá khô là có thể ăn hết chén cơm ngon lành, nhất là những ngày bận rộn", chị chia sẻ. Không phải vì khó khăn tài chính, chị đơn giản yêu thích hương vị đậm đà của món ăn này.

Tuy nhiên, thói quen ấy đã âm thầm gây hại. Cuối năm 2023, khi đang làm việc, chị S. đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, tê bì chân tay. Nghĩ rằng chỉ bị cảm nắng, chị xin nghỉ về nhà và đi ngủ từ chiều. Đến nửa đêm, chị tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể nặng nề, mắt mờ đi, không thể gọi người thân cầu cứu. Khi gia đình phát hiện, chị đã bị liệt nửa người và mất khả năng nói.

Tại Bệnh viện Nhân dân 115, các bác sĩ chẩn đoán chị bị S. đột quỵ não do huyết áp tăng cao. Trước đó hai năm, chị từng được cảnh báo huyết áp cao (155/100 mmHg) trong một lần khám sức khỏe định kỳ, nhưng chị chủ quan, chỉ uống thuốc một thời gian rồi bỏ.

Người phụ nữ trẻ nhớ lại, những ngày trước cơn đột quỵ, chị thường ăn 2-3 bữa cơm với cá khô rất mặn. "Nằm trên giường bệnh, tôi mới nhận ra thói quen ăn mặn đã hại mình", chị S. tâm sự.

Cá khô quá mặn không tốt cho tim mạch. Ảnh: P.T.

Các chuyên gia tim mạch cảnh báo rằng thói quen tiêu thụ thực phẩm mặn đang là vấn đề đáng báo động tại Việt Nam. Nhiều người có xu hướng sử dụng nước mắm để chấm trong mỗi bữa ăn, thậm chí chấm muối với các loại trái cây như dưa hấu hay thêm muối vào nước dừa. Bên cạnh đó, thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh, vốn chứa hàm lượng muối và natri cao, ngày càng phổ biến trong chế độ ăn uống của người Việt.

Việc ăn quá mặn khiến người mắc bệnh tăng huyết áp khó kiểm soát tình trạng sức khỏe. Trong quá trình điều trị và theo dõi những bệnh nhân đột quỵ liên quan đến huyết áp cao, các bác sĩ nhận thấy nhiều người gặp khó khăn trong việc từ bỏ thói quen tiêu thụ thực phẩm mặn.