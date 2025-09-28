Khi nào nên ăn cá? Theo Verywellhealth, không có một “thời điểm hoàn hảo” duy nhất để ăn cá nhằm tối đa lợi ích của omega-3. Tuy nhiên, cách và thời điểm bạn ăn có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa, năng lượng và khả năng hấp thụ dưỡng chất: - Buổi sáng hoặc trưa: Ăn cá vào đầu ngày có thể cung cấp nguồn năng lượng và protein ổn định giúp bạn no lâu, vì vậy đây là lựa chọn tốt cho bữa trưa. Ngoài ra, kết hợp cá với ngũ cốc nguyên hạt và rau củ giúp kiểm soát đường huyết và duy trì sự tập trung. - Bữa tối: Ăn cá vào buổi tối có thể thúc đẩy phục hồi não bộ và giấc ngủ tốt hơn vì DHA hỗ trợ điều hòa melatonin có tác dụng gây buồn ngủ. Một số người cũng thấy rằng protein trong cá dễ tiêu hóa vào buổi tối hơn thịt đỏ. Cá hồi cung cấp nhiều omega-3. Ảnh minh họa: Ban Mai

Thời điểm tốt nhất cho tim mạch Đối với lợi ích tim mạch, sự đều đặn quan trọng hơn là thời điểm. Các nghiên cứu gợi ý rằng ăn cá ít nhất 2 lần mỗi tuần giúp giảm triglycerid (một dạng chất béo) và huyết áp. Dù bạn ăn cá hồi vào bữa trưa hay bữa tối, điều quan trọng nhất là duy trì thói quen này thường xuyên. Kết hợp cá với các món ăn tốt cho tim - như rau lá xanh, các loại hạt, dầu ô liu hoặc ngũ cốc giàu chất xơ - sẽ tăng cường hiệu quả bảo vệ. Tránh chiên cá ngập dầu, vì điều đó có thể làm giảm lợi ích của omega-3.

Thời điểm tốt nhất cho não bộ Omega-3 rất quan trọng đối với trí nhớ, sự tập trung và sức khỏe não bộ lâu dài. Một số nghiên cứu cho thấy việc hấp thụ DHA hỗ trợ khả năng học tập và có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Vì omega-3 giúp điều hòa chất dẫn truyền thần kinh và chu kỳ giấc ngủ, ăn cá vào bữa tối có thể đặc biệt hữu ích cho quá trình phục hồi chức năng nhận thức và giấc ngủ. Tuy nhiên, ăn vào bữa trưa có thể giúp tăng sự tập trung ban ngày - vì vậy thời điểm ăn có thể linh hoạt tùy nhu cầu của bạn.