Bữa cơm nào tôi cũng ăn ít cà muối chua. Tôi nghe nói một quả cà bằng 3 đồng thuốc để nói về tác hại của món ăn này với sức khỏe. Xin chuyên gia tư vấn ăn dưa cà muối như thế nào để không mang bệnh vào người? Tôi xin cảm ơn! (Nguyễn Hữu Bình - Xuân Phương, Hà Nội).

PGS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa (Hà Nội) tư vấn:

Dưa cà muối là món ăn truyền thống được yêu thích nhờ hương vị độc đáo từ quá trình lên men tự nhiên. Qua quá trình này, vi sinh vật có hại bị ức chế, giúp bảo quản rau củ lâu hơn, đồng thời tạo ra các vi sinh vật có lợi cho hệ tiêu hóa.

Dưa cà muối mang lại nhiều lợi ích, như hỗ trợ tiêu hóa nhờ vi khuẩn axit lactic, hay cung cấp các hợp chất như kaempferol và isothiocyanates, có khả năng chống oxy hóa và kháng khuẩn. Tuy nhiên, các lợi ích này chủ yếu được ghi nhận trong môi trường phòng thí nghiệm hoặc trên động vật, chưa có khuyến nghị cụ thể về lượng tiêu thụ.

Trong cà chứa một lượng solanin cũng gây độc như chất trong mầm của khoai tây. Quả cà chưa chín có lượng solanin cao hơn nhiều so với quả chín. Ngộ độc solanin chủ yếu gây rối loạn tiêu hóa và thần kinh. Trong cà tươi, hàm lượng chất này cao gấp 5-10 lần so với mức an toàn. Vì thế, ăn nhiều cà pháo tươi dễ bị ngộ độc.

Vì vậy, bạn cần lưu ý 3 điểm quan trọng khi sử dụng dưa cà muối.

1. Hạn chế ăn nhiều

Dưa cà muối chứa lượng muối đáng kể, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như tăng huyết áp, đặc biệt gây bất lợi cho những người bị suy thận. Nghiên cứu chỉ ra rằng, bệnh nhân ung thư nên hạn chế muối dưới 6g/ngày để giảm áp lực lên cơ thể. Vì vậy, chỉ nên ăn dưa cà muối với lượng vừa phải, tránh lạm dụng để bảo vệ sức khỏe tim mạch và thận. Kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp bạn tận hưởng món ăn này mà không lo ảnh hưởng xấu.

2. Chỉ ăn khi dưa đã chín

Quá trình lên men cần đủ thời gian để các chất độc như solanin trong cà xanh được phân giải hết. Nếu ăn dưa cà muối khi còn xanh, chưa chín, bạn có nguy cơ bị ngộ độc do các chất này chưa được xử lý. Hãy đảm bảo dưa cà có màu sắc, mùi vị đặc trưng của sản phẩm lên men hoàn chỉnh, thường là màu vàng nhạt, trắng và vị chua thanh, trước khi sử dụng. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn mà còn mang lại trải nghiệm ẩm thực tốt nhất.

3. Tránh ăn dưa để quá lâu

Dưa cà muối để lâu, xuất hiện váng mốc trắng, đen hoặc vàng có thể bị nhiễm nấm Aspergillus flavus, sinh ra aflatoxin - chất độc liên quan đến ung thư gan. Nếu phát hiện dấu hiệu mốc, tuyệt đối không nên tiếp tục sử dụng, dù chỉ là một phần nhỏ, vì nấm có thể đã lan rộng. Để tránh rủi ro, hãy bảo quản dưa cà muối trong điều kiện sạch sẽ, thoáng mát và tiêu thụ trong thời gian ngắn.

