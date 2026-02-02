Ngày 2/2, thông tin từ UBND xã Nhân Hoà, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu.

Khoảng 17h cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (trú thôn Thành Tiến, xã Nhân Hoà) cùng chồng dựng cây nêu bằng tre dài hơn 10m để đón Tết. Quá trình nâng cây tre lên cao, không may ngọn tre vướng vào đường dây điện 35kV khiến dòng điện phóng xuống. Hậu quả cả hai vợ chồng bị bỏng.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả hai vợ chồng đến Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu.

Cây nêu thường được người dân dựng vào 23 tháng chạp. Ảnh: Đ.H

Theo lãnh đạo Trung tâm Y tế Anh Sơn, sau sự việc, bà H. bị bỏng ở vùng ngực, vai trái và cẳng tay phải, tình trạng nguy kịch nên được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo song có nguy cơ phải cắt cụt chi. Người chồng bị thương nhẹ, đã xuất viện.