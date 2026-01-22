Sáng 22/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng điện máy Biên trên đường Hoàng Diệu, phường Long Khánh khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h cùng ngày, người dân phát hiện khói và lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại cửa hàng điện máy Biên, sau đó nhanh chóng lan rộng và bao trùm khu vực bên trong cửa hàng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức dập lửa.

Đồng thời, lực lượng tại chỗ gồm công an phường và người dân đã chủ động phá cửa, sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu để khống chế đám cháy. Sau đó, cảnh sát phối hợp triển khai đội hình chữa cháy ngăn lửa lan sang các nhà dân lân cận.

Hiện trường vụ cháy nhìn từ phía sau cửa hàng điện máy. Ảnh: A.X

Đến gần 7h cùng ngày, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Căn nhà bị cháy gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lửng, diện tích khoảng 1.400m2, bên trong chủ yếu là hàng hóa, thiết bị điện và đồ gia dụng dễ cháy.

Vụ cháy khiến hai người tử vong là chị Đ.Q. (SN 2000) và con là N.V.A. (SN 2025).

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.