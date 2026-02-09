Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum vầy mà còn là thời khắc thiêng liêng để gia chủ bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, thần linh. Trong không gian tâm linh ấy, bàn thờ là nơi hội tụ tinh hoa, được cho là cầu nối giữa thế giới hữu hình và vô hình.

Hiểu được điều đó, mỗi động tác lau chùi cần được thực hiện với sự cẩn trọng và hiểu biết. Thực hiện đúng cách sẽ góp phần mang lại cảm giác an tâm và nguồn sinh khí tích cực; ngược lại, nếu làm qua loa hoặc thiếu hiểu biết, gia chủ có thể bỏ lỡ ý nghĩa tốt đẹp vốn có của nghi thức này.

Lau dọn bàn thờ cuối năm không chỉ là việc vệ sinh thông thường mà còn là nghi thức mang ý nghĩa tâm linh, thể hiện lòng thành kính của gia chủ với tổ tiên và thần linh. Ảnh minh họa: Vinhdav/Veer.com

3 điều tối kỵ cần tránh

1. Tránh di chuyển bát hương bừa bãi

Bát hương được coi là “căn nhà” để các vị thần linh, gia tiên đi về và ngự trị. Tuyệt đối không được tùy tiện xê dịch, nhất là xoay chuyển hướng.

Nếu buộc cần thiết phải lau chùi kỹ bên trong, bạn chỉ nên nhấc bát hương lên một cách thành kính, lau sạch rồi đặt về đúng vị trí cũ.

Việc tự ý thay đổi vị trí có thể làm “động bát nhang”, ảnh hưởng đến sự ổn định và bình yên của gia đạo. Nếu muốn thay đổi, nên tham khảo ý kiến của người có chuyên môn.

2. Tránh dùng nước lạnh hay nước tẩy rửa hóa cất

Bàn thờ là nơi linh thiêng, cần sự thanh khiết. Tuyệt đối không dùng nước lạnh thông thường, đặc biệt là các loại nước tẩy rửa hóa chất để lau.

Theo quan niệm, nước lạnh mang tính âm, có thể làm “uế tạp” không gian thiêng. Hãy dùng nước ấm pha với chút rượu trắng, rượu gừng hoặc nước ngũ vị hương (hương nhu, bưởi, mùi…).

Rượu và các loại thảo dược có tính tẩy uế, tạo mùi thơm thanh khiết, giúp thanh lọc không khí và năng lượng.

3. Tránh vứt tro hương và đồ cũ bừa bãi

Tro trong bát hương hay những đồ thờ cúng đã cũ, hỏng không nên vứt thẳng vào thùng rác. Điều này bị coi là bất kính, nên cần xử lý một cách trang trọng.

Tro hương có thể đem rải xuống sông, hồ hoặc gốc cây trong vườn, vừa thể hiện sự tôn trọng vừa mang ý nghĩa “trở về với đất mẹ”.

Đồ thờ cũ không còn sử dụng nên được bọc bằng giấy hoặc vải sạch, sau đó đặt ở nơi phù hợp, trang nhã; trong điều kiện cho phép, gia chủ cũng có thể gửi lên chùa.

Việc bao sái, rút tỉa chân nhang nên được thực hiện đúng thời điểm, đúng cách để giữ sự trang nghiêm và giúp không gian thờ tự đón nhận nguồn sinh khí tích cực. Ảnh minh họa: Baidu

2 việc nên làm để mở cửa đón tài lộc

1. Nên chọn giờ tốt lau dọn

Việc lau dọn bàn thờ thường được gia chủ lựa chọn thực hiện vào những ngày cuối năm. Theo quan niệm dân gian, nhiều người ưu tiên tiến hành vào các khung giờ Hoàng đạo như giờ Thìn, Tỵ, Mùi, Dậu, với mong muốn công việc diễn ra suôn sẻ và mang lại cảm giác an tâm, tích cực cho không gian thờ tự.

Năm nay, gia chủ có thể cúng ông Công ông Táo từ ngày 20 tháng Chạp, sau đó lựa chọn các khung giờ hoàng đạo từ ngày 20-26 tháng Chạp để bao sái, dọn dẹp và rút tỉa chân nhang theo tuổi, đồng thời nên tránh ngày 27 tháng Chạp do là ngày địa xung, không phù hợp cho nghi lễ tâm linh quan trọng.

2. Nên thành tâm và giữ thái độ tôn kính

Yếu tố quan trọng nhất vẫn nằm ở tâm thức của người thực hiện. Trước khi lau dọn, nên thắp một nén hương cẩn báo với gia tiên.

Trong quá trình làm, giữ thái độ nghiêm trang, tập trung, không cười đùa, nói tục. Hãy coi đây là một nghi thức giao cảm với thế giới tâm linh, thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng. Chính sự thành tâm ấy sẽ tạo ra nguồn năng lượng tích cực nhất.

Một bàn thờ được lau dọn sạch sẽ, ngăn nắp, trang nghiêm không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn như một lời mời gọi năng lượng tốt lành. Nó phản ánh sự chỉn chu, ấm cúng và có chiều sâu văn hóa của gia chủ.