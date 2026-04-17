Theo đó, hồi 5h44 ngày 17/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy nhà dân tại số 35, ngõ 35 Hồng Phúc, phường Ba Đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động 4 xe chữa cháy, 3 xe chỉ huy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 7, 8 và 14 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) nhanh chóng tới hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận hiện trường. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, ngôi nhà có diện tích khoảng 25m2 mỗi sàn, cao 4 tầng và 1 tum, nằm sâu trong ngõ nên xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Thời điểm xảy ra cháy, lửa bùng phát mạnh tại tầng 1 và có xu hướng lan lên các tầng trên, kèm theo nhiều khói, khí độc.

Người mắc kẹt được cảnh sát đưa ra bên ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế. Ảnh: CACC

Sau thời gian nỗ lực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 6h35 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng kịp thời cứu 1 người mắc kẹt, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, 2 người bên trong đã tự thoát nạn qua logia tầng 3.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.



