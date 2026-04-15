Sáng 15/4, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thông tin về việc tiếp nhận cấp cứu 4 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại ngõ 131 Hồng Hà (Hà Nội). Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do hít phải khói và khí độc ở nhiều mức độ khác nhau, trong đó người lớn tuổi nhất sinh năm 1938 và bệnh nhi nhỏ nhất sinh năm 2025.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, tổ chức hội chẩn toàn viện với sự tham gia của nhiều chuyên khoa. Các phương án hồi sức, đặc biệt là xử trí tổn thương đường hô hấp do ngạt khói, được chuẩn bị sẵn sàng nhằm đảm bảo tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhanh chóng, hiệu quả.

Khi tiếp nhận các nạn nhân, các bác sĩ khẩn trương triển khai cấp cứu, ưu tiên hỗ trợ hô hấp. Hai trường hợp nặng gồm cụ bà 88 tuổi và bé 15 tháng tuổi được chỉ định thở máy; các bệnh nhân còn lại thở oxy, kết hợp truyền dịch, cân bằng điện giải và theo dõi sát tình trạng hô hấp.

Hình ảnh tay bệnh nhân bụi than bám. Ảnh: BVCC.

Sau đánh giá ban đầu, các bác sĩ chỉ định nội soi phế quản cho người bệnh - phương pháp được xem là “tiêu chuẩn vàng” trong chẩn đoán và xử trí bỏng đường hô hấp do hỏa hoạn. Thông qua nội soi, đường thở của bệnh nhân được làm sạch, loại bỏ khói bụi, dịch tiết và đánh giá mức độ tổn thương do hít phải khói, muội than và khí độc. Việc can thiệp kịp thời đã cải thiện rõ rệt tình trạng hô hấp của các bệnh nhân.

Hiện bệnh nhi được theo dõi sát diễn biến lâm sàng trong khi bệnh nhân lớn tuổi nhất đã được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Theo các bác sĩ, trong các vụ hỏa hoạn, tổn thương nguy hiểm nhất thường không phải bỏng ngoài da mà là tổn thương đường hô hấp do hít phải khói và khí độc. Việc xử trí sớm, đặc biệt là đảm bảo thông khí và làm sạch đường thở, có ý nghĩa quyết định trong việc cải thiện tiên lượng.

Các bác sĩ thực hiện nội soi phế quản bằng ống mềm cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Để hạn chế nguy cơ trong các vụ cháy, người dân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có khói theo lối thoát hiểm an toàn, di chuyển thấp người hoặc bò sát sàn để tránh hít phải khói. Mọi người có thể dùng khăn ướt hoặc vải ẩm che kín mũi, miệng nhằm giảm lượng khói và khí độc hít vào; tuyệt đối không ẩn nấp trong phòng kín không có lối thoát khí.

Sau khi thoát ra ngoài, nếu xuất hiện các triệu chứng như khó thở, ho nhiều, đau ngực, chóng mặt hoặc lơ mơ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời, kể cả khi không có vết bỏng ngoài da.

Các bác sĩ nhấn mạnh, việc trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát nạn là yếu tố quan trọng bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình trong các tình huống khẩn cấp.

Khoảng 22h45 ngày 12/4, lửa bắt đầu bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà 5 tầng, một tum trong ngõ 131 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà. Khu vực cháy ở tầng 1 chứa nhiều mũ bảo hiểm, lửa nhanh chóng bùng lên, lan lên các tầng cao, tạo nhiều khói độc. Trong nhà có 7 người, hai người chạy thoát ra ngoài, sau đó tri hô người tới trợ giúp những người mắc kẹt.

