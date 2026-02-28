Từ 01-21/03/2026, vòng Chung kết AFC Women’s Asian Cup 2026 sẽ mang đến 3 tuần bóng đá nữ đỉnh cao với 12 đội tuyển mạnh nhất châu lục tranh tài tại Australia. Toàn bộ 27 trận đấu sẽ được phát sóng trọn vẹn trên TV360, giúp khán giả Việt Nam không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào - từ vòng bảng đến những trận knock-out nghẹt thở. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo sát và cổ vũ cho đội tuyển nữ của nước nhà.

AFC Women’s Asian Cup là giải vô địch đội tuyển nữ danh giá nhất châu Á, nơi quy tụ những nền bóng đá hàng đầu như Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Khoảng cách giữa các đội tuyển ngày càng được thu hẹp nhờ đầu tư bài bản về đào tạo, thể lực và chiến thuật, khiến cục diện các bảng đấu luôn khó dự đoán. Người xem có thể chứng kiến những màn đối đầu ở đẳng cấp cao, tốc độ thi đấu nhanh và nhiều diễn biến bất ngờ ngay từ vòng bảng. Đáng chú ý đây là cột mốc then chốt trong hành trình hướng tới FIFA Women’s World Cup.

Tại vòng chung kết năm nay, Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Ấn độ và Đài Bắc Trung Hoa. Trong một bảng đấu có tính cạnh tranh cao, từng trận là một trận then chốt. Với bóng đá nữ Việt Nam, dấu mốc dự FIFA Women’s World Cup 2023 đã góp phần nâng cao vị thế và bản lĩnh thi đấu trên đấu trường quốc tế. Tại AFC Women’s Asian Cup 2026, đội tuyển nữ Việt Nam hướng tới mục tiêu duy trì sự ổn định, cạnh tranh sòng phẳng ở bảng C, đồng thời tối ưu cơ hội đi tiếp bằng những kết quả tích cực trong các trận then chốt tại vòng bảng.

Là đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng, TV360 cam kết mang đến trải nghiệm theo dõi toàn diện trên đa nền tảng (smartphone, máy tính bảng, TV) với chất lượng hình ảnh, âm thanh và đường truyền ổn định. Bên cạnh phát sóng trực tiếp, TV360 cung cấp hệ thống nội dung đồng hành gồm highlights, bản tin tổng hợp, phân tích chuyên môn và dữ liệu thống kê cập nhật. Đặc biệt, TV360 sẽ sản xuất chuỗi nội dung xuyên suốt giải đấu: cập nhật hoạt động thi đấu - tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam tại Australia, hậu trường, phỏng vấn nhanh, bản tin chuyên môn, highlights và phân tích sau mỗi lượt trận, mang đến cho người hâm mộ góc nhìn toàn diện cả trong và ngoài sân cỏ.

Việc phát sóng đầy đủ AFC Women’s Asian Cup 2026 tiếp tục khẳng định năng lực sở hữu bản quyền thể thao quốc tế của TV360, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài cùng bóng đá Việt Nam, trong đó có bóng đá nữ - lĩnh vực đang bền bỉ vươn tầm bằng khát vọng và bản lĩnh.