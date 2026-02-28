Chuyến bay của đội hạ cánh lúc 8h50 sáng (khoảng 12h, giờ Việt Nam). Dù hành trình di chuyển khá dài, các thành viên tuyển nữ Việt Nam đều háo hức, thể hiện quyết tâm cao chuẩn bị cho những thử thách sắp tới.

Ngay từ khi đặt chân xuống sân bay, thầy trò HLV Mai Đức Chung nhận được sự đón tiếp nồng hậu từ phía Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Australia, cùng với đông đảo người hâm mộ đang chờ đợi để thể hiện tình cảm và cổ vũ tinh thần thi đấu của các cô gái vàng.

Tuyển nữ Việt Nam đặt chân tới Australia. Ảnh: VFF

Sau khi làm thủ tục và di chuyển tới khách sạn, các thành viên đội tuyển nhanh chóng ổn định chỗ ở tại khách sạn, cách sân bay khoảng 25 phút đi xe bus. Dự kiến vào chiều tối cùng ngày, Huỳnh Như và các đồng đội có buổi tập đầu tiên tại Australia.

Tại giải vô địch châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Loan - Trung Quốc (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.

Đánh giá về sự cạnh tranh tại châu Á, HLV Mai Đức Chung cho biết các đội như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vẫn thuộc nhóm hàng đầu. Việc được tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vừa qua giúp tuyển nữ Việt Nam có thêm những bài kiểm tra chất lượng, đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và trình độ cao hơn.