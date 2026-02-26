Chiều 26/2, HLV Mai Đức Chung chốt danh sách 26 cầu thủ tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK giải bóng đá nữ châu Á 2026. Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Thị Tuyết Ngân (CLB bóng đá nữ TP.HCM) được bổ sung vào danh sách và đã hội quân cùng đội tuyển từ ngày 18/2, nhằm thay thế cho trường hợp chấn thương trước đó và bổ sung sức mạnh tấn công cho tuyển nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho giải châu Á. Ảnh: VFF

Tại giải vô địch châu Á 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C, lần lượt gặp Ấn Độ (ngày 4/3), Đài Loan - Trung Quốc (ngày 7/3) và Nhật Bản (ngày 10/3). Các trận đấu đều diễn ra tại thành phố Perth, Australia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng tứ kết.

“Chúng tôi rất vui mừng vì kế hoạch tập luyện đều được thực hiện tốt. Không có gì vui hơn khi các cầu thủ trở lại phong độ. Hiện tại, tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho giải đấu", HLV Mai Đức Chung khẳng định.

HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất. Ảnh: VFF

Đánh giá về sự cạnh tranh tại châu Á, HLV Mai Đức Chung cho biết các đội như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia vẫn thuộc nhóm hàng đầu. Việc được tập huấn và thi đấu giao hữu tại Trung Quốc vừa qua giúp tuyển nữ Việt Nam có thêm những bài kiểm tra chất lượng, đặc biệt khi đối đầu với các đối thủ có thể hình và trình độ cao hơn.