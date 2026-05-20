Vai trò của gương trong phong thủy

Gương có tính phản chiếu và nhân bản. Trong phong thủy, đặc tính này được ứng dụng theo hai hướng: khuếch đại năng lượng tốt và đẩy lùi năng lượng xấu.

Khi gương phản chiếu một khung cảnh đẹp, một góc sáng sủa, nó sẽ nhân đôi vượng khí cho không gian đó. Ngược lại, nếu gương phản chiếu những thứ lộn xộn, tối tăm hay góc khuất, nó cũng sẽ khuếch đại chính những điều tiêu cực ấy.

Cũng vì khả năng "sao chép" mạnh mẽ này, gương được ví như “vật phẩm hai mặt” trong phong thủy. Vì thế, nguyên tắc đầu tiên khi treo gương là phải kiểm soát được thứ mà nó phản chiếu.

Gương được xem là vật phẩm phong thủy “lưỡng dụng”, đặt đúng vị trí có thể giúp không gian sáng thoáng, hỗ trợ lưu thông trường khí. Ảnh: Baidu

Một tấm gương đối diện với cửa sổ tràn ngập cây xanh sẽ mang lại sinh khí dồi dào. Nhưng cũng chính tấm gương ấy nếu đối diện với thùng rác hay nhà vệ sinh sẽ liên tục khuếch tán uế khí khắp nhà.

Dưới đây là 3 lưu ý khi treo gương trong nhà.

Gương trong phòng khách: Nhân đôi tài lộc, mở rộng không gian

Phòng khách là không gian lý tưởng nhất để treo gương, bởi đây là "minh đường" hội tụ vượng khí của toàn bộ ngôi nhà.

Gương đặt trong phòng khách có tác dụng nhân đôi cảm giác rộng rãi, giúp không gian trở nên thoáng đãng và sáng sủa hơn.

Một vị trí thường được nhiều người lựa chọn là treo gương trên bức tường phía sau sofa, để gương phản chiếu không gian sinh hoạt phía trước, tạo cảm giác rộng rãi và thông thoáng hơn.

Cách bố trí này tượng trưng cho "hậu phương vững chắc, tiền đồ rộng mở". Một vị trí khác cũng rất có lợi là treo gương phản chiếu bàn ăn, biểu tượng của sự sung túc, no đủ, giúp nhân đôi tài lộc và phúc khí cho gia đình.

Tuy nhiên, trong quan niệm phong thủy, tuyệt đối không treo gương đối diện cửa chính. Cửa chính là "khí khẩu" đón tài lộc vào nhà. Gương đối diện cửa chính sẽ phản xạ ngược toàn bộ vượng khí vừa bước vào, tài lộc chưa kịp tụ đã bị "hắt" ra ngoài.

Tương tự, không nên treo gương đối diện cầu thang, bởi cầu thang là trục dẫn khí lên xuống, gương đặt ở đây sẽ gây xáo trộn dòng lưu chuyển năng lượng giữa các tầng.

Gương trong phòng ngủ: Tối kỵ đối diện giường

Nếu phòng khách là nơi lý tưởng để treo gương, thì phòng ngủ lại là không gian cần hạn chế tối đa sự xuất hiện của vật phẩm này.

Treo gương phản chiếu bàn ăn hoặc không gian thoáng đãng trong phòng khách là cách đơn giản giúp nhân đôi vượng khí và tài lộc cho gia đình. Ảnh: Baidu

Phòng ngủ là không gian cần sự thư giãn và ổn định để cơ thể phục hồi năng lượng. Gương mang tính động và phản chiếu, sẽ vô tình kích hoạt trường khí trong lúc gia chủ nghỉ ngơi.

Đại kỵ lớn nhất chính là đặt gương đối diện giường ngủ. Khi ngủ, cơ thể con người ở trạng thái thư giãn nhất, trường năng lượng cũng yếu nhất. Theo quan niệm phong thủy, gương chiếu thẳng vào giường có thể khiến một số người cảm thấy bất an hoặc khó ngủ.

Nếu bất khả kháng phải có gương trong phòng ngủ, lý tưởng nhất là đặt bên trong cánh tủ quần áo. Khi cần dùng mới mở ra, khi ngủ thì đóng lại.

Với những phòng có bàn trang điểm gắn gương, nên xoay bàn về hướng không chiếu thẳng vào giường hoặc dùng khăn vải che gương trước khi đi ngủ.

Gương hóa giải sát khí: Công dụng đặc biệt

Ngoài chức năng trang trí, gương còn là công cụ hóa giải phong thủy rất hiệu quả trong một số tình huống cụ thể.

Với những căn hộ có hành lang dài và hẹp, treo một tấm gương ở cuối hành lang sẽ giúp "phá" cảm giác tù túng, mở rộng không gian và điều hòa dòng khí.

Với những căn nhà bị cột, xà ngang đâm thẳng vào khu vực sinh hoạt, một tấm gương nhỏ treo trên bề mặt cột có thể giúp giảm cảm giác nặng nề về mặt thị giác và tạo sự cân bằng hơn cho không gian.

Một ứng dụng phổ biến khác là gương bát quái, loại gương phong thủy chuyên dụng để trấn yểm, hóa giải các xung sát từ bên ngoài như ngã ba đường đâm thẳng vào nhà, cột điện trước cửa, hay góc nhọn từ tòa nhà đối diện.

Tuy nhiên, gương bát quái mang năng lượng rất mạnh, chỉ nên treo bên ngoài nhà và cần có sự tư vấn của người am hiểu phong thủy, tránh lạm dụng gây phản tác dụng.

Gia chủ cũng cần lưu ý tuyệt đối tránh để gương bị nứt vỡ trong nhà, bởi hình ảnh rạn nứt phản chiếu qua gương được cho là mang ý nghĩa chia cắt, đổ vỡ trong phong thủy. Nếu gương bị nứt hoặc vỡ, nên thay mới sớm và xử lý phần gương hỏng cẩn thận, tránh tiếp tục sử dụng trong không gian sinh hoạt.