Khi giấc ngủ trở thành một phần của phong cách sống

Trong những năm gần đây, các triển lãm về nội thất, vật liệu và không gian sống tại Việt Nam đang dần vượt khỏi khuôn khổ của một hoạt động trưng bày thương mại đơn thuần. Người tham dự không còn chỉ tìm kiếm sản phẩm mới, mà hướng đến những trải nghiệm nâng cao giá trị trong không gian sống. Trong bối cảnh đó, triển lãm chuyên đề thường niên về nội thất, kiến trúc và xây dựng M-Expo 2026 nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn và cộng đồng yêu thích nội thất. Nhiều thương hiệu trong lĩnh vực nội thất góp mặt, mang đến bức tranh đa chiều về xu hướng sống mới của người tiêu dùng.

Giữa hàng loạt gian hàng công nghệ, thiết bị vệ sinh và vật liệu cao cấp cho ngôi nhà, không gian trải nghiệm đệm Sealy trở thành điểm dừng chân thu hút đông đảo khách tham quan.

Từ khoảng cách xa, gian hàng đã tạo hiệu ứng thị giác nhờ sự cân bằng giữa tính sang trọng và cảm giác thư giãn. Khu vực trưng bày đệm của Uuviet Solutions thường xuyên duy trì lượng khách ổn định. Khách tham quan có thể trực tiếp nằm thử trên các dòng đệm khác nhau để cảm nhận độ đàn hồi, khả năng nâng đỡ cơ thể và sự ổn định khi thay đổi tư thế nằm.

Không ít khách tham quan chủ động chụp ảnh, ghi hình hoặc chia sẻ khoảnh khắc lên mạng xã hội. Điều này góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên cho gian hàng giữa các thương hiệu xuất hiện tại M-Expo.

Uuviet Solutions lần đầu giới thiệu thương hiệu đệm Sealy tại Hà Nội

Một trong những điểm đáng chú ý tại M-Expo năm nay là Uuviet Solutions lần đầu tiên giới thiệu sản phẩm đệm Sealy thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp.

Động thái này cho thấy định hướng mở rộng của doanh nghiệp tại khu vực miền Bắc, nơi nhóm khách hàng trung lưu và cao cấp đang tăng trưởng mạnh những năm gần đây. Hà Nội cũng được xem là thị trường có sự quan tâm ngày càng lớn đến không gian sống cá nhân, thiết kế nội thất và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Việc lựa chọn M-Expo làm điểm chạm đầu tiên mang nhiều ý nghĩa chiến lược vì đây là nơi tập trung đông đảo khách hàng, giới chuyên môn trong ngành nội thất, quan tâm đến trải nghiệm sống cao cấp. Nhiều khách tham quan chia sẻ sự bất ngờ khi lần đầu trực tiếp chạm và sử dụng thử dòng đệm quốc tế vốn thường xuất hiện trong các khách sạn tiêu chuẩn cao.

Uuviet Solutions hiện có hơn 16 năm kinh nghiệm trong việc mang trọn bộ giải pháp đến với khách hàng thông qua các ngành hàng như: thiết bị phòng tắm, thiết bị bếp, sàn gỗ, đệm đến từ châu Âu và Mỹ. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng phía Bắc có cơ hội tiếp cận gần hơn với những tiêu chuẩn giấc ngủ 5 sao, thay vì chỉ tìm hiểu qua các kênh trực tuyến hay trải nghiệm gián tiếp.

Công nghệ giấc ngủ trở thành điểm nhấn thu hút

Được biết đến là một trong những tên tuổi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ giấc ngủ, với tuổi đời hơn 140 năm, đệm Sealy hiện đang dẫn đầu thị trường tại Mỹ. Vị thế này đã giúp thương hiệu trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Điểm tạo nên dấu ấn của Sealy nằm ở hệ thống lò xo AlignSupport®, với công nghệ hai tầng thông minh, có khả năng cảm nhận trọng lượng cơ thể nhằm nâng đỡ và duy trì tư thế cột sống tự nhiên suốt đêm. Kết hợp cùng sợi Fibre Lux tự điều chỉnh theo đường cong cơ thể, sản phẩm mang lại cảm giác thoải mái tối ưu. Bên cạnh đó, các lớp Foam và lớp lót chịu lực giúp tăng độ đàn hồi, tạo sự thoáng khí và duy trì khả năng nâng đỡ ổn định trong suốt quá trình nghỉ ngơi.

Ngành hàng đệm tại Việt Nam ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý. Nếu trước đây người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến độ bền hay giá thành, thì hiện tại, yếu tố sức khỏe và cải thiện giấc ngủ bắt đầu giữ vai trò trung tâm trong quyết định mua sắm. Khái niệm “ngủ ngon”, “ngủ sâu” không còn dừng ở cảm giác thoải mái, mà được nhìn nhận như một phần của chiến lược chăm sóc sức khỏe dài hạn. Vì thế, phân khúc đệm cao cấp tại Việt Nam chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt. Người mua sẵn sàng đầu tư cho các sản phẩm có công nghệ hỗ trợ cơ thể, tiêu chuẩn quốc tế và tương đương khách sạn cao cấp. Trong bức tranh ấy, sự xuất hiện của đệm Sealy tại gian hàng Uuviet Solutions là một sự kiện đầy sức hút.

(Nguồn: Uuviet Solutions)