Ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là không gian nuôi dưỡng tâm hồn, ảnh hưởng đến nhịp sống, sức khỏe và cả vận may của gia đình. Dù nhà lớn hay nhỏ, có 3 vị trí quan trọng nhất trong nhà cần được để “trống”, gọn gàng và thông thoáng, tạo dòng năng lượng tích cực, giúp gia đình gặp nhiều may mắn.

Lối vào/tiền sảnh

Lối vào, hay còn gọi là tiền sảnh, là cánh cửa đầu tiên kết nối bên ngoài với không gian sống bên trong. Trong phong thủy, đây là vị trí trọng yếu giúp khí và năng lượng tích cực lưu thông vào nhà.

Một lối vào gọn gàng, rộng rãi được ví như con đường thông thoáng để dòng năng lượng mới chảy vào.

Trái lại, nếu khu vực này bừa bộn với giày dép chất đống, tủ đồ lộn xộn hay áo quần treo khắp nơi sẽ gây cảm giác chật chội, rối mắt. Điều này còn cản trở năng lượng lưu thông, khiến không gian và tinh thần gia đình trở nên nặng nề.

Tiền sảnh rộng rãi, gọn gàng giúp khí lưu thông thuận lợi và tạo ấn tượng đầu tiên dễ chịu khi bước vào nhà. Ảnh: Baidu

Để tối ưu hóa vị trí này, gia đình nên thường xuyên dọn dẹp tủ giày, sắp xếp giày dép gọn gàng, loại bỏ các vật dụng không cần thiết, giữ cho tiền sảnh luôn sạch sẽ, thoáng đãng.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, một tiền sảnh gọn gàng còn tạo ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với khách đến nhà, mang lại cảm giác dễ chịu ngay từ bước chân đầu tiên.

Phòng khách

Phòng khách là trái tim của ngôi nhà, nơi gia đình quây quần, trò chuyện và đón tiếp khách.

Khi bố trí phòng khách, cần lưu ý vị trí sofa, bàn trà, kệ tivi sao cho tạo ra lối đi rộng rãi, tránh cảm giác chật chội.

Một phòng khách bừa bộn hoặc đặt quá nhiều đồ nội thất sẽ cản trở dòng năng lượng, ảnh hưởng đến vận khí và cơ hội tài lộc.

Phòng khách sáng sủa, bố trí nội thất hợp lý, mang lại không gian sinh hoạt thoải mái. Ảnh: Baidu

Việc giữ phòng khách sạch sẽ, thoáng đãng cũng giúp tăng cường sự gắn kết với bạn bè, hàng xóm và các mối quan hệ xã hội, tạo tiền đề cho những cơ hội nghề nghiệp, hợp tác kinh doanh hay may mắn tài chính.

Không gian sáng sủa, tinh tươm còn giúp gia chủ cảm thấy tâm trạng dễ chịu, vui vẻ hơn khi quây quần cùng người thân.

Nhà bếp

Nhà bếp là trung tâm dinh dưỡng của cả gia đình, nơi nấu nướng, bảo quản thực phẩm và đảm bảo bữa ăn ngon - sạch - an toàn.

Theo phong thủy, nhà bếp gọn gàng và thông thoáng không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn liên quan trực tiếp đến tài vận của gia đình.

Để duy trì năng lượng tốt trong bếp, gia đình nên sắp xếp đồ dùng, nồi niêu, bát đĩa ngăn nắp, phân loại theo mục đích sử dụng và thường xuyên loại bỏ vật dụng không cần thiết.

Thực phẩm trong tủ lạnh cũng cần được sắp xếp hợp lý, tránh lẫn mùi, dọn dẹp các đồ quá hạn để đảm bảo bữa ăn luôn tươi ngon và an toàn.

Một nhà bếp sạch sẽ, thoáng đãng giúp dòng năng lượng lưu thông dễ dàng, tăng cường sức khỏe cho các thành viên, từ đó tạo nền tảng vững chắc để gia đình gặp nhiều thuận lợi, may mắn trong công việc và tài chính.

