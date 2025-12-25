Đối với nhiều gia đình Á Đông, đặc biệt ở khu vực nông thôn và ven đô, việc xây một căn nhà không đơn thuần là câu chuyện đáp ứng yêu cầu về chỗ ở, mà còn là dấu mốc quan trọng gắn với nền tảng gia đình, sự ổn định lâu dài và chất lượng sống của nhiều thế hệ.

Dưới đây là 5 vấn đề thường gặp khi xây nhà tự xây mà nhiều gia đình vô tình bỏ qua.

Bố cục hai bên nhà mất cân đối

Trong thiết kế truyền thống Á Đông, bố cục hai bên ngôi nhà luôn được chú trọng để tạo cảm giác cân bằng và ổn định. Thực tế xây dựng cho thấy, nhiều căn nhà vì chạy theo hình thức hoặc tận dụng đất không hợp lý đã để phía bên trái thấp hơn bên phải, khiến tổng thể kiến trúc bị lệch.

Bố cục và hướng nhà cần được tính toán ngay từ khâu thiết kế để đảm bảo thông gió, chiếu sáng tự nhiên và tiện nghi lâu dài. Ảnh: Baidu

Xét dưới góc độ công năng, sự mất cân đối này dễ dẫn tới cảm giác nặng nề, bí bách ở một số khu vực sinh hoạt, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, chiếu sáng và thông gió.

Với nhà có sân vườn, việc bố trí các hạng mục cao thấp không hợp lý cũng làm không gian ngoài trời thiếu hài hòa, khó sử dụng lâu dài.

Giải pháp là ngay từ khâu thiết kế, gia chủ nên đảm bảo hai bên công trình có tỷ lệ hợp lý; nếu có chênh lệch, phía bên trái (tính từ trong nhà nhìn ra) nên được bố trí cao, thoáng và mở hơn để tạo cảm giác nâng đỡ cho toàn bộ ngôi nhà.

Chọn hướng nhà thiếu tính toán khí hậu

Hướng nhà là yếu tố mang tính quyết định đến độ tiện nghi và chi phí sinh hoạt lâu dài nhưng lại thường bị xem nhẹ khi xây nhà tự phát.

Nhiều gia đình chọn hướng theo thói quen, theo đường đi hoặc theo nhà hàng xóm mà chưa đánh giá đầy đủ tác động khí hậu.

Với điều kiện thời tiết Việt Nam, nhà quay về hướng Nam hoặc Đông Nam thường có lợi thế lớn: đón gió mát vào mùa hè, tránh gió lạnh vào mùa đông và hạn chế nắng gắt buổi chiều.

Ngược lại, nhà quay Tây hoặc Tây Bắc dễ gặp tình trạng nắng nóng, oi bức, buộc phải sử dụng nhiều thiết bị làm mát, làm tăng chi phí điện năng.

Trong bối cảnh giá năng lượng ngày càng tăng, việc chọn hướng nhà hợp lý không chỉ giúp ở dễ chịu hơn mà còn là bài toán kinh tế dài hạn.

Nền nhà ngang bằng hoặc thấp hơn sân

Không ít gia đình vì tiết kiệm chi phí đã để nền nhà bằng hoặc gần bằng nền sân, dẫn tới tình trạng ẩm thấp kéo dài, đặc biệt ở tầng trệt.

Thực tế cho thấy, nhà ở tầng thấp luôn chịu ảnh hưởng của hơi ẩm từ đất, nhất là vào mùa mưa hoặc khi thời tiết nồm.

Việc nâng cao nền tầng trệt so với sân và mặt đường giúp nhà ở khô ráo hơn, hạn chế xuống cấp và thích ứng với thời tiết mưa nhiều. Ảnh: Baidu

Việc nâng nền nhà cao hơn mặt sân tối thiểu khoảng 30cm giúp hạn chế ẩm mốc, tăng độ bền vật liệu và cải thiện rõ rệt chất lượng không khí trong nhà.

Ngoài ra, nền nhà cao còn giúp giảm rủi ro ngập nước khi mưa lớn hoặc triều cường. Đây là vấn đề ngày càng phổ biến tại nhiều khu vực.

Đặt nhà vệ sinh ở trung tâm nhà

Một lỗi khá phổ biến trong nhà tự xây là đặt nhà vệ sinh gần hoặc ngay trung tâm nhà để tiện đường ống và tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, điều này thường gây ra nhiều hệ lụy trong quá trình sử dụng.

Nhà vệ sinh là khu vực phát sinh mùi, độ ẩm và vi khuẩn cao. Khi đặt ở trung tâm, dù có hệ thống hút mùi, không khí trong nhà vẫn dễ bị ảnh hưởng, đặc biệt vào những ngày nồm ẩm hoặc khi sử dụng liên tục.

Về lâu dài, điều này làm giảm chất lượng không khí và cảm giác thoải mái của không gian sinh hoạt chung.

Giải pháp được nhiều kiến trúc sư khuyến nghị là bố trí nhà vệ sinh lệch về hai bên nhà, ưu tiên khu vực phía sau, đồng thời đảm bảo có cửa sổ, ô thông gió hoặc hệ thống hút khí độc lập.

Cửa chính đối diện trực tiếp cửa khác

Trong nhiều căn nhà tự xây, cửa chính thường được mở thẳng vào cửa phòng khách, phòng ngủ hoặc thậm chí đối diện cửa nhà hàng xóm.

Cách bố trí này tuy thuận tiện lúc xây nhưng lại gây ra nhiều bất tiện khi sinh hoạt.

Việc cửa đối cửa khiến không gian thiếu riêng tư, dễ phát sinh va chạm trong sinh hoạt hàng ngày và tạo cảm giác lộn xộn khi có nhiều người ra vào cùng lúc.

Với nhà ở khu dân cư đông đúc, cửa chính đối diện cửa hàng xóm còn dễ dẫn tới bất tiện và mâu thuẫn không đáng có.

Giải pháp là tạo khoảng đệm như sảnh nhỏ, vách ngăn, hoặc bố trí lệch cửa để dòng di chuyển trong nhà được mềm mại và riêng tư hơn.

Theo Baidu