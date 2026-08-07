Liên quan đến các vụ tai nạn xảy ra tại công trường Vành đai 3, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) khẳng định đơn vị không né tránh trách nhiệm quản lý của chủ đầu tư, đồng thời gửi lời chia sẻ sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương xác minh, làm rõ diễn biến và vị trí xảy ra sự việc, cũng như mức độ tuân thủ phương án tổ chức giao thông của các bên để đưa ra kết luận chính thức.

Công trường thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Hoàng Anh

Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận ban đầu, vụ việc xảy ra ngày 27/7 được cho là xuất phát từ sự bất cẩn, thiếu quan sát trong quá trình hướng dẫn xe chở vật liệu lùi vào vị trí tập kết.

Đối với sự cố xảy ra ngày 1/8 tại điểm giao cắt giữa cầu Tân Vạn hiện hữu và đường ĐT 743, nguyên nhân ban đầu được xác định là tài xế xe đầu kéo thiếu quan sát khi rẽ phải quay đầu.

Cũng trong ngày 1/8, một vụ tai nạn khác xảy ra trên đường tránh nút giao Bình Chuẩn. Nguyên nhân được xác định là người điều khiển xe máy đi vào đường công vụ C3, trong khi tuyến đường này chỉ dành cho ô tô, xe tải và các phương tiện cơ giới.

Theo Ban Giao thông, nút giao Tân Vạn và Bình Chuẩn là những điểm nóng giao thông với quy mô lớn, mật độ xe cơ giới và xe tải nặng lưu thông dày đặc. Việc vừa phải đảm bảo tiến độ thi công, vừa phải duy trì dòng xe di chuyển liên tục tạo ra áp lực rất lớn. Do đó, công tác đảm bảo an toàn tại đây luôn cần sự hỗ trợ, phối hợp túc trực từ Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, UBND phường Đông Hòa và Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật.

Thông tin về các giải pháp đảm bảo an toàn cho công nhân và người đi đường, chủ đầu tư cho biết ngay từ khi bắt đầu dự án đã phê duyệt kế hoạch an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho toàn bộ gói thầu. Ở từng hạng mục nhỏ, quy trình an toàn tiếp tục được thắt chặt, đặc biệt là các công đoạn làm việc trên cao.

Đều đặn mỗi ngày, trước ca làm việc 15 phút, cán bộ quản lý đều kiểm tra thực tế, nhắc nhở công nhân trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và dây an toàn. Nhờ kiểm soát kỹ khâu này, đến nay công trường chưa ghi nhận sự cố mất an toàn lao động nào liên quan đến con người hay rủi ro vật rơi từ trên cao.