Ngày 7/8, Sở Xây dựng TPHCM thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Dân Chủ, để phục vụ thi công dự án tuyến metro Bến Thành - Tham Lương (metro số 2).

Theo đó, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm điều kiện thi công dự án do Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM làm chủ đầu tư.

Ngã tư Bảy Hiền - nơi giao cắt giữa đường Cách Mạng Tháng Tám và đường Lý Thường Kiệt. Ảnh: TK

Theo phương án phân luồng, từ ngày 13/8, TPHCM cấm ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám theo hướng từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Dân Chủ để phục vụ thi công metro số 2. Riêng xe buýt vẫn được phép lưu thông hai chiều.

Các phương tiện có thể lưu thông theo lộ trình thay thế: Lý Thường Kiệt hoặc Trường Chinh → Hoàng Văn Thụ → Lê Bình → Hoàng Sa → Rạch Bùng Binh → Bà Huyện Thanh Quan → Võ Thị Sáu → đường 3 Tháng 2.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị người điều khiển phương tiện khi qua khu vực thi công giảm tốc độ, chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, Cảnh sát giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Lộ trình lưu thông thay thế. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, được khởi công ngày 15/1/2026. Tuyến dài gần 11,3 km, trong đó khoảng 9,3 km đi ngầm và gần 2 km đi trên cao, với 10 ga ngầm và một depot.