Đến 13h ngày 6/8, Công an TPHCM vẫn phong tỏa hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm vụ cháy căn nhà hai tầng trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung, khiến người cha và con trai 12 tuổi tử vong.

Tưởng vợ chồng cãi nhau...

Sau khi làm việc với công an, anh Ngân Long, 27 tuổi, sống cạnh căn nhà gặp nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm vụ cháy xảy ra lúc rạng sáng.

Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 2 cha con tử vong. Ảnh: Tuấn Kiệt

Khoảng 4h, khi đang làm việc trong nhà, anh nghe tiếng khóc và la hét ngoài đường. Ban đầu, anh nghĩ đó là tiếng cãi vã của một cặp vợ chồng hoặc người đi đường nên không để ý. Chỉ khi tiếng la kéo dài, anh mới mở cửa ra kiểm tra.

"Chạy ra ngoài, tôi thấy người phụ nữ đứng trước nhà trong trạng thái hoảng loạn, khói đen trong nhà bắt đầu bốc lên. Lúc đó chị ấy chỉ cầm điện thoại gọi cho người thân, chưa hô hoán có cháy nên nhiều người xung quanh tưởng xảy ra cãi vã", anh Long kể.

Nghe người phụ nữ cho biết chồng và con trai vẫn mắc kẹt bên trong, anh Long hô hoán mọi người gọi 114 rồi chạy đến trụ sở lực lượng chữa cháy gần đó báo tin. Cùng lúc, cha anh cùng hàng xóm mang bình chữa cháy mini, kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành.

Anh Ngân Long kể lại sự việc. Ảnh: Tuấn Kiệt

"Lửa lan rất nhanh. Khu vực cháy ở tầng trệt chứa nhiều đồ đạc nên khói và sức nóng bao trùm căn nhà. Mất điện, khói dày đặc khiến không ai có thể vào sâu để cứu người", anh Long kể.

Người vợ thoát ra ngoài nhưng hoảng loạn, liên tục gục xuống trước căn nhà.

Theo anh Long, nếu mọi người biết có hỏa hoạn sớm hơn, khi khói lửa chưa bao trùm lối thoát, cơ hội tiếp cận cứu người có thể đã lớn hơn.

Hàng xóm nỗ lực cứu người bất thành

Sống gần hiện trường, bà Phượng (70 tuổi) cho biết căn nhà xảy ra cháy trước đây cho thuê bán phở, khoảng một tuần nay mới chuyển sang kinh doanh quán cà phê.

Gần 4h, bà đang ngủ thì giật mình bởi tiếng la lớn ngoài ngõ. Ban đầu, bà nghĩ xảy ra trộm cướp, nhưng khi chạy ra ngoài mới thấy khói bốc lên từ căn nhà hàng xóm.

"Người vợ chạy ra ngoài vừa khóc vừa gọi chồng. Nghe tiếng hô, bà con mang bình chữa cháy mini sang dập lửa. Nhưng căn nhà không có lối thoát hiểm phụ, khói và lửa nhanh chóng bao trùm bên trong nên không ai vào được", bà Phượng kể.

Đến trưa, khi biết người chồng và con trai 12 tuổi không qua khỏi, nhiều người trong khu phố lặng đi.

"Lúc cảnh sát đưa hai cha con ra xe cấp cứu, ai cũng hy vọng họ sẽ qua khỏi. Đến khi nghe tin dữ, cả xóm đều xót xa. Gia đình họ hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm", một người dân nói.

Cảnh sát đưa nạn nhân ra khỏi căn nhà cháy. Ảnh: PC07

Cảnh sát tiếp cận từ mái nhà tìm người mắc kẹt

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM, lúc 4h14 ngày 6/8, Trung tâm thông tin chỉ huy nhận tin báo cháy tại căn nhà một trệt, một lầu rộng khoảng 122 m2 trên đường Nguyễn Văn Đậu, phường Bình Lợi Trung.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 16 điều 4 xe chuyên dụng cùng 27 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong nhà có ba người. Người vợ, chị L.T.H., 38 tuổi, tự thoát ra ngoài. Ông N.T.T., 40 tuổi, cùng con trai N.H.T.A., 12 tuổi, bị mắc kẹt.

Theo lực lượng chức năng, đám cháy xuất phát tại khu vực tầng trệt, nơi chứa nhiều vật dụng dễ cháy như quần áo, tủ gỗ, tạo ra lượng lớn khói độc. Do tầng trên không có khoảng hở để thoát khói, lực lượng trinh sát phải bắc thang tiếp cận từ mái nhà để tìm kiếm nạn nhân.

Hai cha con được đưa ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đám cháy được dập tắt lúc 4h25, bảo vệ khoảng 102m2 diện tích còn lại của căn nhà.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.