Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất về TPHCM có số lượng đông nhất kể từ đầu năm 2026 đến nay. Việc tiếp nhận những công dân này khẳng định chính sách nhân đạo, nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người lầm lỡ trở về quê hương.

Công an TPHCM tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất. Ảnh: CACC

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, phần lớn các công dân trong đợt tiếp nhận này trước khi xuất cảnh cư trú tại TPHCM. Họ bị xác định đã có quá trình vi phạm pháp luật tại Mỹ.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, cơ quan chức năng phía Mỹ đã bàn giao số công dân này cho phía Việt Nam theo các thỏa thuận hợp tác song phương.

Quá trình tiếp nhận được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, vừa bảo đảm yêu cầu đối ngoại, giữ vững an ninh trật tự, vừa tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên tinh thần nhân đạo.

Đối với những công dân chưa liên hệ được với người bảo lãnh, chưa có nơi cư trú ổn định hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, sức khỏe yếu, mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài…), Công an TPHCM sẽ phối hợp với UBND phường, công an địa phương và Sở Y tế đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn thành phố để được chăm sóc, hỗ trợ tạm thời, thể hiện tinh thần "không ai bị bỏ lại phía sau".