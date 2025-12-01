Đến 19h ngày 1/12, cơ quan chức năng TPHCM vẫn phong tỏa và khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện, khiến một phụ nữ - hành khách đi xe ôm công nghệ - tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, xe chở rác mang biển số TPHCM lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát theo hướng từ Khu chế xuất Tân Thuận về cầu Phú Xuân.

Khi đến đoạn cách giao lộ Nguyễn Thị Thập (dưới chân cầu Phú Mỹ) khoảng 100m, xe này va chạm liên tiếp với ô tô 7 chỗ và một xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MT

Người dân cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, một nam tài xế công nghệ điều khiển xe máy chở theo một nữ hành khách. Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngồi sau tử vong tại chỗ, còn tài xế xe máy bị thương nhẹ.

Tai nạn xảy ra đúng vào giờ cao điểm trên tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Nam TPHCM, khiến giao thông khu vực bị ùn tắc cục bộ.