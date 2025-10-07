Ngày 7/10, Công an phường An Khánh (TPHCM) đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô bán tải và xe máy khiến một người đàn ông tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: HC.

Khoảng 11h cùng ngày, ô tô bán tải BKS TPHCM đang lưu thông trên đường Lương Định Của theo hướng từ đường Mai Chí Thọ đi Trần Não.

Khi đến khu vực ngã tư Lương Định Của - An Tư Công Chúa - D1, ô tô bán tải bất ngờ va chạm mạnh với một chiếc xe máy.

Người điều khiển xe máy là một tài xế xe ôm công nghệ (chưa rõ hướng lưu thông). Cú va chạm đã khiến người này ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, xử lý hiện trường tai nạn. Ảnh: HC.

Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng, bên cạnh là một thùng dùng giao thức ăn của tài xế công nghệ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an phường An Khánh đã phối hợp cùng lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.