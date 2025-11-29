Tại hội thảo khoa học quốc gia “Chiến lược phát triển công nghệ sinh học giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” diễn ra sáng 29/11, lãnh đạo ĐH Quốc gia TPHCM cho biết đơn vị hiện có 175 tiến sĩ, 65 giáo sư và phó giáo sư trong lĩnh vực công nghệ sinh học. Giai đoạn 2020-2025, hệ thống đã đào tạo hơn 4.700 sinh viên đại học, hơn 1.200 thạc sĩ và 125 tiến sĩ. Đáng chú ý, từ năm 2023, số lượng và chất lượng công bố quốc tế tăng mạnh, riêng công nghệ sinh học và các ngành liên quan chiếm tới 30% tổng công bố của toàn ĐH Quốc gia TPHCM.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM.

Tuy nhiên, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, cho biết thị trường công nghệ sinh học toàn cầu năm 2025 ước đạt khoảng 1,8 nghìn tỷ USD và có thể tăng gấp đôi vào năm 2030. Những động lực chính gồm tiến bộ nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ chỉnh sửa gen và nhu cầu gia tăng trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp.

Trong khi đó, quy mô thị trường công nghệ sinh học tại Việt Nam vào khoảng 1,5 tỷ USD – chưa đến 0,1% thị trường thế giới. So với các nước châu Á, quy mô thị trường Trung Quốc gấp Việt Nam 100 lần, Nhật Bản 55 lần, Hàn Quốc 28 lần và Ấn Độ 25 lần.

“Chúng tôi rất trăn trở với những con số này. Mặc dù sở hữu ưu thế của một đại học liên ngành với hơn 250 chuyên gia về AI và công nghệ sinh học, khả năng chuyển giao sản phẩm ra thị trường vẫn còn hạn chế”, GS Mai nói.

Theo bà, ĐH Quốc gia TPHCM đang chủ động xây dựng mô hình hợp tác “3 nhà”, kỳ vọng các bên cùng chung tay để Việt Nam không bị lỡ nhịp trước tốc độ phát triển thần tốc của công nghệ sinh học.