Ngày 27/12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa triệt phá 5 tụ điểm tổ chức đánh bạc trực tuyến liên quan đến người nước ngoài.

Theo thông tin ban đầu, tối 26/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm trên địa bàn các phường Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm đối tượng là người nước ngoài, chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc, đang tổ chức hoạt động đánh bạc, cá cược trực tuyến. Nhiều máy tính xách tay, điện thoại di động vẫn đang truy cập các nền tảng trực tuyến phục vụ việc đánh bạc, cá cược và một số ứng dụng mạng xã hội nhằm tăng tương tác.

Công an kiểm tra một tụ điểm tổ chức đánh bạc trực tuyến. Ảnh: N.X

Công an đã lập biên bản, tạm giữ 40 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động; đồng thời đưa 31 đối tượng (gồm 30 người mang quốc tịch Trung Quốc và 1 người Việt Nam) về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực du lịch, thuê nhà dân và căn hộ chung cư để tổ chức hoạt động phạm pháp. Nhiều trường hợp chưa thực hiện việc đăng ký, khai báo tạm trú theo quy định.