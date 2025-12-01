Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công đường dây tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tổ chức đánh bạc quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh tại khu vực phía Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo đó, qua công tác địa bàn, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng do Võ Thanh Tùng (ngụ phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu có nhiều biểu hiện bất minh.

Tùng là đối tượng giang hồ cộm cán, từng có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích". Gần đây, Tùng thường xuyên xuất nhập cảnh qua biên giới Việt Nam - Campuchia và lôi kéo nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Công tác trinh sát nắm rõ, nhóm này đang ráo riết tìm mua vũ khí quân dụng để giải quyết mâu thuẫn và bảo kê cho hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại các địa bàn giáp ranh. Từ cơ sở đó, Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tang vật súng đạn và các loại vũ khí mà ban chuyên án thu giữ. Ảnh: CA

Ngày 19/12, ban chuyên án quyết định phá án. Hơn 150 cán bộ, chiến sĩ từ Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng công an các tỉnh Đồng Nai, Phú Yên (cũ), Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, vây bắt băng nhóm này.

Tại hiện trường và qua khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng đang sát phạt cờ bạc. Công an thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu súng ngắn, hơn 10.000 viên đạn các loại sử dụng cho vũ khí quân dụng, 1 ô tô và tiền mặt.

Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ 20 đối tượng để điều tra về các hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức đánh bạc; đánh bạc… Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.