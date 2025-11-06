Trong lời nói sau cùng của mình, ông Ngô Ngọc Đức (nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ) trình bày rằng, từ khi bị tạm giam trong hơn một năm qua, bị cáo rất ân hận.

Bị cáo bày tỏ day dứt về những gì đã làm, do suy nghĩ chưa đầy đủ của mình đã đẩy gia đình, người thân vào hoàn cảnh rất khó khăn.

Nguyên Bí thư Thành ủy Hòa Bình trình bày: “Bản thân bị cáo phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật và quan trọng là danh dự của bản thân bị cáo trong bao nhiêu năm cố gắng giữ gìn giờ đã bị mất. Đây là điều khiến bị cáo ân hận, đau khổ nhất. Bản thân bị cáo đã rất ăn năn, hối cải khi làm việc với CQĐT”.

Trước tòa, bị cáo Ngô Ngọc Đức mong đại diện VKS, HĐXX xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hoàn cảnh khó khăn của bản thân, để bị cáo được nhận sự khoan hồng, nhân văn, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội làm tròn bổn phận của một người con, người cha trong gia đình, được trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thế Vũ (ca sĩ) bày tỏ ân hận, thừa nhận sai lầm là do chưa hiểu biết nên đã vi phạm pháp luật.

“Bị cáo rất ăn năn, hối lỗi, vô cùng đau đớn khi đã để lại những hệ lụy không tốt đẹp. Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án mà bị cáo có thể kiểm soát được bệnh tật và có điều kiện để tiếp tục điều trị vì bệnh của bị cáo có thể chuyển biến xấu bất cứ lúc nào”, bị cáo Thế Vũ nói lời sau cùng.

Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) trình bày lời sau cùng: “Qua một năm và thời gian xét xử, tôi nhận ra sai phạm của mình, tôi rất hối hận. Tôi xin nhận bản luận tội của đại diện VKS, xin cám ơn HĐXX vì đã cho tôi hưởng chính sách khoan hồng và nhân văn của pháp luật”.

Được quyền nói lời sau cùng, bị cáo Phan Trường Giang (Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều - King Club thuộc Công ty Việt Hải Đăng) vừa khóc vừa trình bày.

Theo trình bày của ông Giang, bị cáo đã nhận thức sâu sắc về hành vi vi phạm của mình. Bị cáo chỉ mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, mong sớm được trở về cộng đồng, có thời gian để chăm sóc gia đình, cha mẹ già yếu.

“Bản thân bị cáo có bệnh tật. Bị cáo là lao động chính, vợ bị cáo 3 năm nay đã nghỉ việc để trông cha mẹ già nằm liệt một chỗ. Bị cáo mong HĐXX cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng, để bị cáo sớm được trở về với gia đình”, bị cáo Phan Trường Giang vừa trình bày lời sau cùng vừa khóc.

Bị cáo Trương Xuân Danh trình bày, bị cáo cảm thấy rất đau khổ, hối hận, mong HĐXX cho bị cáo có cơ hội đóng góp cho xã hội, mong được HĐXX mở lượng khoan hồng.

Được quyền nói lời sau cùng, nhiều bị cáo đã bật khóc nức nở, đa phần các bị cáo đều bày tỏ ân hận và mong được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, hứa không bao giờ tái phạm.