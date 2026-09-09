Sau khi vượt qua gần 4.000 "đối thủ" ở vòng tuyển chọn trên toàn quốc, 30 tài năng trẻ của khoá 4 Học viện bóng đá Nutifood đã hội tụ tại Gia Lai, bắt đầu hành trình 7 năm được đào tạo bài bản để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. HLV Guillaume Graechen- người thầy đào tạo ra lứa Công Phượng, Văn Toàn, Lý Đức, Nhật Minh... gửi lời chúc mừng 30 tân học viên, đồng thời nhắn nhủ các học trò nỗ lực theo đuổi đam mê, hoàn thiện bản thân và hướng đến con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Thầy trò HLV Guillaume Graechen trong ngày khai giảng

Để nối gót những đàn anh nổi tiếng, 30 cầu thủ nhí sẽ được rèn luyện chuyên sâu về kỹ- chiến thuật, tư duy chơi bóng và thể lực, đồng thời được thi đấu, cọ xát qua nhiều giải đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài bóng đá, chương trình học văn hóa tiếp tục được duy trì song song, bên cạnh việc học ngoại ngữ, kỹ năng mềm và những kiến thức cần thiết để chủ động trong cuộc sống. Đặc biệt, các học trò của HLV Guillaume nhận được đầu tư đặc biệt về dinh dưỡng thể thao trong quá trình đào tạo.

Buổi tập đầu tiên của 30 tài năng nhí Học viện bóng đá Nutifood

“Dinh dưỡng trong thể thao có những yêu cầu đặc thù, đặc biệt với bóng đá, môn thể thao đòi hỏi cao về thể lực và thể chất. Một cầu thủ cần có nền tảng thể lực tốt để đáp ứng cường độ tập luyện, duy trì sức bền và thi đấu hiệu quả trên sân. Vì vậy, bên cạnh đào tạo chuyên môn, chúng tôi đặc biệt chú trọng xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, phù hợp với từng giai đoạn phát triển, giúp các em có nền tảng thể chất tốt nhất để tập luyện và thi đấu”, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI)- bác sĩ chuyên khoa I Trần Thị Minh Nguyệt nói.

Được biết, toàn bộ chi phí đào tạo trong suốt 7 năm của 30 học viên nhí đều được tài trợ hoàn toàn.