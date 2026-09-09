Trước đó, tại Asiad 17 năm 2014 ở Incheon (Hàn Quốc), ông Trần Quốc Tuấn từng đảm nhiệm cương vị Trưởng đoàn điều hành môn bóng đá, trực tiếp tham gia công tác điều hành, phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn của môn bóng đá tại Đại hội.

Gần đây nhất, tại Asiad 19 năm 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), ông Trần Quốc Tuấn cũng được AFC giao nhiệm vụ Trưởng đoàn bóng đá nam và nữ của AFC tại Đại hội.

Trong những năm qua, ông Trần Quốc Tuấn đã tham gia, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống bóng đá quốc tế. Tháng 10/2025, FIFA chính thức công bố quyết định bổ nhiệm ông làm thành viên Ủy ban Thi đấu cấp đội tuyển quốc gia FIFA nhiệm kỳ 2025-2029. Ủy ban này có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Hội đồng FIFA trong việc hoạch định chiến lược, tổ chức và điều hành các giải đấu quốc tế quan trọng thuộc hệ thống FIFA.

Ông Trần Quốc Tuấn nhận nhiều nhiệm vụ quan trọng của FIFA, AFC. Ảnh: VFF

Ở cấp độ châu lục, ông Trần Quốc Tuấn hiện là Ủy viên Ban Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC trong nhiệm kỳ hiện tại.

Asiad lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10/2026. Riêng môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 15/9, với 15 đội tham dự, được chia thành 4 bảng đấu, gồm ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết. U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9 tại vòng bảng.

Trong chiều 9/9, danh sách U23 Việt Nam chính thức được công bố. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9 để bước vào chiến dịch Asiad 2026.