Tuyển nữ Trung Quốc với sự vượt trội về mọi mặt, chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép về phía khung thành tuyển nữ Việt Nam. Dù vậy, các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang hiệp 2, tuyển nữ Trung Quốc ghi hai bàn ở các phút 48 và 58. Sau đó, HLV Hoàng Văn Phúc lần lượt đưa Hoàng Thị Loan, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Ngọc Minh Chuyên, Thái Thị Thảo, Thu Phương, Hồng Nhung và Lưu Hoàng Vân vào sân nhằm thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu rất cố gắng trước đối thủ mạnh. Ảnh: VFF

Đội chủ nhà ghi thêm bàn thắng ở phút 79. Tuyển nữ Việt Nam có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 85 nhưng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Chung cuộc, tuyển nữ Trung Quốc giành chiến thắng 3-0.

“Tuyển nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công. Trong hiệp 1, tôi hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt. Chúng ta cũng có 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Đây là trận đấu rất bổ ích. Qua trận đấu này, chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên tại Asiad. Những trận đấu như thế này giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào giải đấu”, HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Tại Asiad 2026, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có trận ra quân gặp Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 14/9.