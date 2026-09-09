Chiều 9/9, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự Asiad 20 diễn ra tại Nhật Bản. Đây là những cái tên được HLV Đinh Hồng Vinh cùng HLV Kim Sang Sik và VFF có sự lựa chọn kỹ lưỡng.

Đáng chú ý trong danh sách này không có tiền đạo Đình Bắc và Trung Kiên. Hai cầu thủ này được HLV Kim Sang Sik giữ lại để cùng tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Văn Thuận cùng các đồng đội ở U23 Việt Nam sẵn sàng cho Asiad. Ảnh: S.N

Dù vắng tiền đạo số 1 cùng thủ môn có nhiều kinh nghiệm, nhưng U23 Việt Nam vẫn sở hữu nhiều gương mặt xuất sắc, từng giành HCV SEA Games 33 và đứng hạng Ba VCK U23 châu Á 2026, có thể kể tới: Thủ môn Cao Văn Bình, Nguyên Hoàng, Lý Đức, Quang Kiệt, Minh Phúc, Xuân Bắc, Văn Thuận, Quốc Cường, Phi Hoàng, Công Phương, Thanh Nhàn, Lê Phát, Quốc Việt.

Danh sách lần này là sự kết hợp giữa những cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và nhiều gương mặt thuộc lứa tuổi 21. Cách xây dựng lực lượng này vừa hướng tới yêu cầu cạnh tranh tại Asiad 2026, vừa tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ được trải nghiệm ở sân chơi cấp châu lục.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 12/9 và lên đường sang Nhật Bản ngày 13/9. Tại Asiad 20, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đội lần lượt gặp Kuwait ngày 15/9, Philippines ngày 18/9 và Uzbekistan ngày 22/9. Với thể thức hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu tiến sâu của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh.