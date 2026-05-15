Ngày 15/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên công bố báo cáo liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra sau khi nhiều người ăn tiết canh vịt tại hai cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Quỳnh Phụ. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ngộ độc là vi sinh vật trong tiết vịt sống được nhập từ cùng một nguồn cung cấp.

Vụ việc được ghi nhận vào khoảng 15h ngày 29/4, sau khi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên tiếp nhận thông tin từ Trạm Y tế xã Quỳnh Phụ về việc nhiều người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiết canh vịt tại hai quán ăn trên địa bàn.

Đó là nhà hàng Lĩnh Thảo ở thôn La Vân 1 và quán Phương Phượng tại thôn Lương Cụ Bắc (xã Quỳnh Phụ). Tổng cộng 43 thực khách đã sử dụng món tiết canh vịt được bán tại hai địa điểm này.

Trong đó, 31 người xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy và sốt. Theo thống kê, người xuất hiện triệu chứng sớm nhất sau khoảng 5,5 tiếng kể từ khi ăn, trường hợp muộn nhất ghi nhận sau khoảng 11,5 tiếng.

Hiện có 27 bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, Quỳnh Phụ và Hưng Hà. Bốn trường hợp còn lại có triệu chứng nhẹ hơn nên được theo dõi sức khỏe và điều trị tại nhà.

Kết quả điều tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hưng Yên cho thấy thực phẩm gây ngộ độc là tiết vịt sống và tác nhân gây bệnh là vi sinh vật. Đáng chú ý, lượng tiết vịt được bán cho khách tại cả hai cơ sở đều được nhập từ cùng một người phụ nữ trú tại thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Phụ.

Sau vụ việc, cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân, đồng thời khuyến cáo người dân không nên sử dụng tiết canh và các thực phẩm tươi sống chưa qua chế biến kỹ nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm cũng như phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.