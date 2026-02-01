Nhập viện vì sốt cao sau ăn tiết canh

Bệnh nhân N.V.B (60 tuổi, Hà Nội) được đưa vào một bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, mệt mỏi kéo dài. Trước đó khoảng 4 ngày, người bệnh xuất hiện các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, mệt lả toàn thân kèm ho khan. Dù có biểu hiện sốt, bệnh nhân không đo nhiệt độ và tiếp tục sinh hoạt bình thường cho đến khi tình trạng không cải thiện.

Khai thác bệnh sử, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị ổn định. Đáng chú ý, khi hỏi kỹ yếu tố dịch tễ, bệnh nhân cho biết có thói quen ăn tiết canh vào mùng 1 âm lịch hằng tháng để lấy may.

Trước nghi ngờ nhiễm khuẩn huyết, bệnh nhân được chỉ định làm nhiều xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả cấy máu cho thấy dương tính với vi khuẩn Streptococcus suis (liên cầu lợn) – tác nhân gây bệnh nguy hiểm ở người.

Kết quả chọc dò dịch não tủy cho thấy dịch não tủy tăng tế bào, tăng protein, phản ứng Pandy dương tính, xác định viêm não – màng não. Hình ảnh MRI sọ não cũng phát hiện ổ tổn thương nhỏ tại thùy chẩm trái.

Tổn thương do liên cầu lợn gây ra. Ảnh: Thanh Đặng.

Từ các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết kèm viêm não - màng não do liên cầu lợn.

Sau 15 ngày điều trị tích cực, các xét nghiệm và hình ảnh học cho thấy tổn thương hồi phục hoàn toàn, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định, không để lại di chứng thần kinh.

Ăn tiết canh lợn dưới mọi hình thức đều tiềm ẩn nguy cơ cao

Theo BSCKI Hồ Mạnh Linh - người điều trị cho bệnh nhân chia sẻ, liên cầu lợn là vi khuẩn tồn tại trong máu, đường hô hấp và đường tiêu hóa của lợn, kể cả những con lợn trông hoàn toàn khỏe mạnh. Khi con người ăn tiết canh, thịt lợn chưa được nấu chín hoặc tiếp xúc với thịt lợn có mầm bệnh qua các vết trầy xước trên da, vi khuẩn có thể xâm nhập trực tiếp vào cơ thể.

Nhiễm liên cầu lợn ở người có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan; viêm não – màng não, để lại di chứng thần kinh trung ương; rối loạn ý thức, hôn mê. Trường hợp nặng có thể tử vong nhanh chóng nếu điều trị muộn.

Đáng lo ngại, bệnh thường khởi phát âm thầm với các triệu chứng không đặc hiệu như sốt, mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, khiến nhiều người chủ quan, chậm trễ trong thăm khám.

Mỗi dịp đầu năm hay đầu tháng, không ít người vẫn truyền tai nhau quan niệm “làm tí cho đỏ”, ăn tiết canh để lấy may, xua đi vận rủi. Tuy nhiên, bác sĩ Linh khẳng định đây là quan niệm sai lầm, tiềm ẩn nguy cơ tử vong.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Phương - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết, liên cầu lợn là vi khuẩn cư trú tự nhiên ở đường hô hấp, tiêu hóa, sinh dục của lợn khỏe mạnh hoặc mắc bệnh. Trong số 35 type huyết thanh, type 2 có độc lực cao nhất và thường gây bệnh nặng ở người.

Người có nguy cơ cao nhiễm bệnh gồm những người ăn tiết canh, thịt lợn sống hoặc chưa nấu chín; người chăn nuôi, giết mổ, buôn bán, chế biến thịt lợn khi có vết thương hở trên da.

Nhiễm liên cầu lợn có thể biểu hiện dưới nhiều thể lâm sàng như viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm độc, suy đa tạng, viêm nội tâm mạc, viêm khớp. Tỷ lệ tử vong cao, nhiều trường hợp sống sót vẫn để lại di chứng điếc vĩnh viễn và rối loạn tiền đình.

Hiện chưa có vắc xin phòng bệnh liên cầu lợn ở người, vì vậy biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là không ăn tiết canh, không ăn thịt lợn sống hoặc tái, không sử dụng lợn ốm, lợn chết, dù là lợn nuôi tại nhà.

Các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo, trong dịp Tết người dân có thói quen “đụng lợn” ở vùng nông thôn và chế biến tiết canh từ cuống họng, phổi, lòng lợn.

“Ăn tiết canh lợn dưới mọi hình thức đều tiềm ẩn nguy cơ cao, kể cả với lợn khỏe mạnh”, bác sĩ Phương nhấn mạnh.

