Ông L.T.T (53 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) khám trong tình trạng ngứa toàn thân, nổi mẩn kéo dài và đau hạ sườn phải từng cơn. Các triệu chứng xuất hiện hơn một năm, dù đã đi khám nhiều nơi và dùng nhiều loại thuốc nhưng không tìm được nguyên nhân.

Bác sĩ CKII Vũ Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, cho biết bệnh nhân được làm xét nghiệm máu và chẩn đoán hình ảnh. Kết quả xác định ông T. dương tính với sán lá gan lớn và giun đũa chó mèo. Bệnh nhân còn có ổ áp xe gan gần 5cm kèm tăng bạch cầu ái toan và chỉ số viêm. Ổ áp-xe khá lớn, nếu đến muộn có thể vỡ, gây nhiễm khuẩn huyết nguy hiểm.

Bệnh nhân có sở thích ăn gỏi cá, các món tái sống. Ảnh minh họa: P.Th.

Do đặc thù công việc thường xuyên tiếp khách hàng và mê các món tái sống, ông T. hay ăn tiết canh, thịt tái, dê tái, gỏi cá, nội tạng động vật và rau sống không đảm bảo vệ sinh. Đây là những nguồn lây phổ biến của sán lá gan lớn, giun đũa chó mèo và nhiều ký sinh trùng khác.

Bệnh nhân được điều trị bằng chọc hút ổ áp xe, thuốc diệt ký sinh trùng, kháng sinh kiểm soát nhiễm trùng và theo dõi sát men gan, bạch cầu ái toan. Sau quá trình ông T. điều trị nội trú và ngoại trú, bạch cầu ái toan trở về bình thường, ổ áp xe thu nhỏ và hết dịch mủ; các triệu chứng sốt, đau hạ sườn phải giảm rõ rệt, tình trạng ngứa gần như biến mất. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Theo bác sĩ Hương, nhiễm ký sinh trùng là bệnh dễ bị bỏ sót vì khởi phát với dấu hiệu mơ hồ như ngứa kéo dài, dễ nhầm với dị ứng. Khi ký sinh trùng xâm nhập sâu vào nội tạng như gan, mắt hoặc não, chúng có thể gây áp-xe, giảm thị lực, đau đầu hay co giật. Những biến chứng này thường xảy ra khi bệnh kéo dài âm thầm mà không được điều trị đúng.

Trường hợp của ông T. cho thấy việc ăn tái, sống và sử dụng nội tạng động vật tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nặng, gây tổn thương gan và nhiều cơ quan khác. Sau điều trị, ông được khuyến cáo thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống và khám định kỳ để tránh tái nhiễm.

Bác sĩ Hương khuyến cáo người dân cần ăn chín uống sôi, tránh các món sống; rửa sạch rau củ; giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; tẩy giun định kỳ và giữ vệ sinh môi trường. Khi có triệu chứng kéo dài như ngứa, đau bụng, rối loạn tiêu hóa hoặc có nguy cơ phơi nhiễm, cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hai người đàn ông điếc vĩnh viễn sau khi ăn tiết canh Hai người đàn ông từng có tiền sử ăn tiết canh, lòng lợn và nem sống đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được cứu sống, họ đã bị điếc vĩnh viễn.

3 nguyên tắc khi ăn rau sống Rau sống mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng món ăn này gây rủi ro cho người dùng đặc biệt là nhiễm sán, vi khuẩn.