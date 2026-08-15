Trong sáng nay (15/8), thí sinh thi hai môn tự chọn với thời gian 50 phút mỗi môn, bắt đầu tính giờ từ 7h35. Môn Tiếng Anh được nhiều thí sinh chọn thi trong lần này nhất. Xếp sau là Vật lý, Hóa học, Lịch sử…

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, trong ngày hôm qua, tất cả thí sinh đều dự hai môn Toán và Ngữ văn đầy đủ, đúng giờ, không em nào vi phạm quy chế. Đề thi được đánh giá có định dạng và mặt bằng độ khó tương đương đợt đầu, đảm bảo khả năng phân loại học sinh.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Thanh Hùng

Kỳ thi lại được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, phường Minh Xuân; bố trí 15 phòng thi. Số báo danh và dữ liệu phòng thi của kỳ thi chính thức được giữ nguyên ở kỳ thi lại.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho rằng, việc phải thi lại sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thí sinh. Tuy nhiên, đây là phương án phù hợp nhất để các em chứng minh năng lực thực chất của mình.

Về công tác ra đề thi cho đợt thi lại, Thứ trưởng Thưởng khẳng định nguyên tắc cao nhất là tuân thủ nghiêm quy chế và bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi.

Theo ông Thưởng, đây là nhiệm vụ rất khó đối với Ban ra đề, bởi chắc chắn sẽ có sự so sánh giữa đề thi đợt 1 và đợt thi lại về mức độ khó, dễ. Vì vậy, Ban ra đề phải tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm công bằng cho thí sinh.

"Đây không phải là kỳ thi để thách đố hay dễ dãi nhằm chứng minh điều gì, mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em thể hiện đúng năng lực. Chúng tôi cũng đã bổ sung các chuyên gia khảo thí để cân bằng độ khó giữa hai đợt thi", Thứ trưởng Thưởng nói.

Về kết quả điểm thi, phổ điểm của lần thi lại, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay: “Lần thi thứ nhất đã công bố thế nào, thì ở lần thi thứ hai sẽ được công bố như thế, để cả xã hội được biết, công khai. Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia cũng đã chỉ đạo việc này”.