Dưới đây là đề môn Ngữ văn thi lại tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sáng 14/8:

Ngày 14-15/8, 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bước vào kỳ thi lại tốt nghiệp THPT năm 2026, sau hơn một tháng kể từ khi phát hiện những bất thường trong kết quả môn Toán.

Kỳ thi tiếp tục được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang với 15 phòng thi. Thí sinh giữ nguyên số báo danh và dữ liệu phòng thi như tại kỳ thi chính thức hồi ngày 11-12/6.

Chiều 13/8, thí sinh đến điểm thi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế. Ngày 14/8, các em thi hai môn Ngữ văn và Toán. Sáng 15/8, thí sinh làm bài hai môn tự chọn; chiều cùng ngày là thời gian dự phòng.

Trước kỳ thi, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã rà soát từng trường hợp. Kết quả, 322/322 học sinh lớp 12 của trường trong năm học 2025-2026 xác nhận tham dự kỳ thi lại.

Trong số 6 thí sinh tự do, có 4 người đăng ký thi lại, 2 người không tham dự. Theo kết quả rà soát, hai thí sinh này hiện là sinh viên các trường đại học tại Hà Nội và không có nhu cầu thi lại để sử dụng kết quả xét tuyển.

Kỳ thi được tổ chức nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh và thực hiện các yêu cầu liên quan sau những bất thường được phát hiện ở kết quả môn Toán của kỳ thi chính thức.