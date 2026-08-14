Đề thi môn Toán ở kỳ thi lại tốt nghiệp THPT với các thí sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang như sau:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 2 cho hơn 320 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra ngày 14 và 15/8.

Theo kế hoạch, sáng mai 15/8, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào buổi thi các môn tự chọn. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 19/8.

Về kết quả điểm thi, phổ điểm, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho hay: “Lần thi thứ nhất đã công bố thế nào, thì ở lần thi thứ hai sẽ được công bố như thế, để cả xã hội được biết, công khai. Ban chỉ đạo kỳ thi quốc gia cũng đã chỉ đạo việc này”.