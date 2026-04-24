Ngày 22/4, ông Vương Truyền Cường chính thức thông báo đã tìm thấy con trai là Vương Quán Quán sau 33 năm thất lạc. Kết quả giám định ADN ngày 21/4 xác nhận hai người là cha con ruột, khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hơn ba thập kỷ, trang QQ đưa tin.

Cuộc gặp mặt sau 33 năm xa cách diễn ra trong nghẹn ngào. Theo lời ông Vương, con trai nay đã trưởng thành, cao lớn, tính cách tình cảm và ngay khi gặp đã gọi “bố, mẹ”.

“Khoảnh khắc đó, tôi gần như suy sụp, chỉ biết ôm con và khóc”, ông chia sẻ.

Vương Quán Quán từ nhỏ đã biết mình không phải con ruột của cha mẹ nuôi, nên khá cởi mở khi đón nhận cha mẹ ruột.

Câu chuyện càng khiến nhiều người bất ngờ khi Vương Quán Quán bị mất tích ngày 20/4/1993 tại khu Phố Đông (Thượng Hải), và đúng 33 năm sau, ngày 20/4/2026, cũng tại khu vực này, anh được tìm thấy.

Vương Quán Quán mất tích từ nhỏ và sau 33 năm anh mới tìm lại được gia đình ruột thịt. Ảnh: QQ

“Niềm vui vỡ òa nhưng cũng là nỗi đau đớn của gia đình. Con tôi ở cách nơi mất tích chỉ khoảng 30km, vậy mà tôi tìm khắp Thượng Hải suốt từng ấy năm vẫn không gặp được con”, người cha nghẹn ngào.

Trong suốt 33 năm, ông Vương chưa từng từ bỏ. Ông sống bằng đủ nghề, chắt chiu từng đồng để tiếp tục hành trình tìm con.

Từ chiếc xe ba bánh thô sơ, đến xe van rồi xe tải nhỏ, ông đã đi qua hơn nửa Trung Quốc với tổng quãng đường lên tới khoảng 500.000km. Điều duy nhất ông mong mỏi suốt hành trình ấy là một ngày được nghe con gọi hai tiếng “bố ơi”.

Thông tin Vương Quán Quán được tìm thấy đã thắp lên hy vọng cho nhiều gia đình có con mất tích.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ xúc động trước nghị lực phi thường của người cha: “Chỉ cần con hạnh phúc, hãy tôn trọng lựa chọn của con”; “33 năm không bỏ cuộc - đó là điều không phải ai cũng làm được"…