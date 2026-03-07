Nhân vật trong câu chuyện là Mạnh Phàm Vinh, hiện sinh sống tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

Mạnh Phàm Vinh cao 1m66, nhóm máu B, được cho là sinh khoảng năm 1992 tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Năm 1993, chị được đưa từ thành phố Thượng Chí (Hắc Long Giang) đến thị trấn Á Bố Lực và sống vài tháng với gia đình nuôi đầu tiên.

Sau đó, chị về với gia đình nuôi thứ hai và năm 1996 theo họ đến thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông sinh sống. Năm 15 tuổi, sau khi cha nuôi qua đời, mẹ nuôi mới tiết lộ thân thế thật của chị. Từ đó, ý định tìm lại cha mẹ ruột bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô gái trẻ.

Năm 2012, Mạnh Phàm Vinh theo chồng đến Thanh Đảo và định cư tại đây. Đến năm 2024, được người thân động viên và sự hỗ trợ của các tổ chức tìm người thân, chị chính thức bước vào hành trình tìm lại cội nguồn, trang QQ đưa tin.

Chị Mạnh Phàm Vinh kiên trì trên hành trình tìm cha mẹ ruột. Ảnh: QQ

Tháng 12/2024, với sự hỗ trợ của công an thành phố Thượng Chí, Mạnh Phàm Vinh quay lại Hắc Long Giang, tìm gặp hàng xóm cũ và người cha nuôi đầu tiên họ Ngưu.

Tuy nhiên, người này cho biết từng bị chấn thương dẫn đến suy giảm trí nhớ nên không thể cung cấp thông tin chính xác. Theo lời ông, khi được đưa đến nhà, bé gái khoảng 2 tuổi, mặc áo bông mỏng, đội mũ nhỏ, đi cùng một cụ bà tự xưng là bà nội. Người này nói mẹ cô đã bỏ đi sau khi sinh, cha qua đời vì bệnh.

Dù vậy, khi xác minh thực tế, chị không tìm thấy cụ bà hay bất kỳ nhân chứng nào khác. Manh mối tiếp tục bị đứt đoạn.

Không nản lòng, chị tiến hành lấy mẫu ADN đưa vào ngân hàng dữ liệu và liên tục đăng tải thông tin tìm người thân trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Rất nhiều người cung cấp thông tin, nhưng sau xác minh đều không trùng khớp.

Chia sẻ với báo chí, Mạnh Phàm Vinh cho biết dù khó khăn chồng chất, chị chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại.

“Tôi chỉ muốn gặp họ một lần, để nói rằng mình đang sống rất ổn. Tôi đã có gia đình nhỏ, có 2 con - 1 trai, 1 gái, thu nhập ổn định, cuộc sống hạnh phúc. Tôi mong họ yên tâm”, chị xúc động nói.

Chị Mạnh đoàn tụ bên mẹ đẻ sau hơn 30 năm xa cách. Ảnh: QQ

Chị cũng bày tỏ, nếu cha mẹ ruột không muốn nhận lại, chị vẫn mong được nhìn họ một lần. Trường hợp họ đã qua đời, chị muốn được đến thắp nén nhang, làm tròn chữ hiếu của người con.

Ngày 30/12/2025, trang QQ đăng tải thông tin kết quả giám định ADN thành công. Mạnh Phàm Vinh đã tìm được gia đình ruột sau hơn 30 năm thất lạc.

Ngày 6/2/2026, chị đến Hà Nam gặp cha ruột là ông Vương Trạch Bảo, năm nay 73 tuổi, hiện mắc di chứng tai biến mạch máu não.

Gặp lại con gái út thất lạc hơn 30 năm, người cha không kìm được nước mắt. Ông nghẹn ngào kể, khi đó con gái mới 1 tuổi 2 tháng, ông đi làm xa, vợ ở nhà chăm 3 con nhỏ đúng lúc mùa vụ bận rộn. Sau khi bé mất tích, trong làng có một người lạ cũng rời đi, gia đình nghi ngờ con bị bắt cóc.

Sau 2 ngày ở Hà Nam, Mạnh Phàm Vinh tiếp tục đến Nội Mông Cổ vào mùng 4 Tết để gặp mẹ ruột, ông bà ngoại và chị gái cả. Dịp này trùng với sinh nhật 80 tuổi của ông ngoại, gia đình quây quần trong niềm vui đoàn tụ.

“Những ngày đầu gặp lại người thân, tôi cứ thấy như mơ, cảm giác bồng bềnh, không tin đó là sự thật”, chị chia sẻ.

Chị gái đưa chị đi lại con đường xưa, chỉ căn nhà nơi chị chào đời. Sau nhiều năm phiêu bạt, trái tim người con gái cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.

Mạnh Phàm Vinh đặc biệt gửi lời cảm ơn đội tình nguyện viên trẻ của trang Sinh Hoạt Báo, nhất là đội trưởng Điền Quế Linh, người đã hỗ trợ lan tỏa thông tin tìm thân nhân và đồng hành đến khi ADN được xác nhận.

“Tôi chỉ làm vì tấm lòng tự nguyện, chưa từng nghĩ đến sự đền đáp. Được chứng kiến họ đoàn tụ đã là món quà quý giá nhất”, bà Điền chia sẻ.

Hiện Mạnh Phàm Vinh sinh sống tại Thanh Đảo, chị hai và cha ở Hà Nam, chị cả lập gia đình tại Phúc Kiến. Dù mỗi người một nơi, 3 chị em thường xuyên liên lạc.

Chị Vinh cùng đại gia đình chụp ảnh kỷ niệm trong ngày vui đoàn tụ. Ảnh: QQ

Họ đã hẹn nhau mùa hè năm nay sẽ cùng đưa các con trở về Nội Mông Cổ đoàn tụ một lần nữa.

Từ Sơn Đông đến Hắc Long Giang tìm thân nhân, rồi đến Hà Nam và Nội Mông Cổ nhận họ hàng, hành trình kéo dài hơn 1 năm đã khép lại giấc mơ đoàn tụ suốt hơn 3 thập kỷ. Một hành trình đầy nước mắt, nhưng kết thúc bằng cái ôm ấm áp của gia đình.