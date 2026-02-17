Vụ việc xảy ra từ ngày 10/5/2001. Khi đó, ông Triệu đưa con trai 3 tuổi - Triệu Thiên Thành - đến ga Thượng Hải để chờ tàu về quê ngoại. Khi đứa trẻ đòi ăn táo, người cha bảo con ngồi đợi rồi đi mua ở quầy hoa quả gần đó, trang QQ đưa tin.

Chỉ ít phút sau quay lại, ông bàng hoàng phát hiện con trai đã biến mất.

Dù lập tức báo cảnh sát và tổ chức tìm kiếm xuyên đêm, song do điều kiện kỹ thuật thời điểm đó còn hạn chế, mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả. Những tờ thông báo tìm người được dán khắp khu vực nhà ga, nhưng đứa trẻ như “bốc hơi” khỏi nhân gian.

Thực tế, cậu bé vì ham chơi đã chạy đi và lạc đường, sau đó được người tốt đưa vào viện phúc lợi Thượng Hải. Không lâu sau, em được một gia đình nhận nuôi hợp pháp và lớn lên với thân phận mới.

Trong gia đình cha mẹ nuôi, Tiểu Chu - tên gọi hiện tại của Triệu Thiên Thành - chưa từng nghi ngờ về thân thế. Mãi đến khi mẹ nuôi qua đời, trong lúc lo hậu sự, anh phát hiện địa chỉ nhập hộ khẩu của mình ghi tại viện phúc lợi Thượng Hải.

Sau này, từ hồ sơ pháp lý liên quan đến việc phân chia tài sản thừa kế của ông ngoại nuôi, anh mới chính thức xác nhận mình là con nuôi.

Dù không có ký ức rõ ràng trước 3 tuổi, nhưng mỗi lần nhìn hình ảnh ga Thượng Hải, anh luôn có cảm giác quen thuộc khó lý giải.

Suốt 25 năm qua, cha mẹ ruột của anh chưa từng dừng lại hành trình tìm kiếm. Người mẹ lập tài khoản Douyin, liên tục đăng tải hình ảnh con trai và thông tin tìm người.

Bất cứ manh mối nào do cộng đồng mạng cung cấp đều được kiểm tra bằng phương pháp so sánh khuôn mặt và xét nghiệm ADN.

Cuộc đoàn tụ xúc động sau 25 năm xa cách đã diễn ra. Ảnh: QQ

Quá trình rà soát lại hồ sơ cho thấy, trước đây, địa điểm mất tích từng bị ghi nhầm là ga Nam Thượng Hải, khiến việc tìm kiếm lệch hướng trong thời gian dài. Sau khi xác minh lại chi tiết, cơ quan chức năng xác định chính xác địa điểm là ga Thượng Hải.

Nhờ tiến bộ của khoa học hình sự, lực lượng công an đường sắt Thượng Hải phối hợp với công an đường sắt Nam Xương tiến hành phân tích, phát hiện Tiểu Chu có mức độ tương đồng cao với ảnh đứa trẻ mất tích năm xưa. Kết quả giám định ADN ngày 29/1/2026 xác nhận, anh chính là Triệu Thiên Thành.

Chiều 14/2, tại đồn công an Ga Thượng Hải, kết quả giám định ADN được công bố chính thức. Người mẹ run rẩy lấy ra tấm thẻ kim loại ghi thông tin sinh: “Con sinh ngày 11/2/1998, lúc 12 giờ 55 phút. Khi sinh nặng 2,3 kg. Mẹ vẫn luôn giữ nó, mẹ vẫn luôn tìm con”.

Bà còn trao cho con trai phong bao lì xì - số tiền mừng tuổi “nợ” suốt 25 năm. Người cha lặng lẽ gọt một quả táo đưa cho con. Tiểu Chu cắn một miếng và khẽ nói: “Bây giờ con cũng rất thích ăn táo.”

Câu nói giản dị ấy khiến những người có mặt không khỏi rơi nước mắt. Nỗi tiếc nuối bắt đầu từ một quả táo, sau 25 năm, cuối cùng cũng có cái kết ấm áp.