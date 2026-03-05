Theo thông tin từ trang HK01, năm 2001, khi mới 4 tuổi, Trương Vân Bằng bị lạc người thân tại Thẩm Dương. Sau đó, cậu bé được đưa vào Viện Phúc lợi thành phố Thẩm Dương và đổi tên thành Thẩm Hoa Bách.

Năm 2006, khi 9 tuổi, anh được một cặp vợ chồng người Canada nhận nuôi và sang nước ngoài sinh sống. Do cha mẹ nuôi sau này ly hôn, anh được gia đình khác thay thế chăm sóc.

Ngay khi trở về, người đàn ông muốn thưởng thức đồ ăn địa phương. Ảnh: QQ

Cuối năm 2025, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên tìm người thân ở nước ngoài, anh đã xác định được cha mẹ ruột tại Trung Quốc. Ngày 27/2/2026, Trương Vân Bằng đáp chuyến bay về Bắc Kinh để đoàn tụ với gia đình sau 25 năm xa cách.

Tối 27/2, ngay sau khi đặt chân xuống Bắc Kinh, Trương Vân Bằng không giấu được sự phấn khích. Vừa gửi hành lý tại khách sạn, anh mặc chiếc áo khoác mỏng, cùng các tình nguyện viên ra ngoài với mong muốn được ăn món sủi cảo Trung Quốc - điều anh chờ đợi suốt nhiều năm.

Do trời đã muộn, cả nhóm chọn một quán nướng gần đó làm điểm dừng chân. Bữa ăn đầu tiên của anh trên đất Trung Quốc là đồ nướng. Tuy nhiên, để thực hiện mong muốn của anh, các tình nguyện viên đã đặt riêng hai phần sủi cảo giao tận nơi để anh sớm được nếm hương vị quê nhà.

Điều khiến nhiều người chú ý là anh sử dụng đũa rất thành thạo. Anh cho biết mình đã biết dùng đũa từ nhỏ và dù sống nhiều năm ở Canada, anh vẫn giữ thói quen này.

Giây phút đoàn tụ xúc động giữa hai cha con sau hơn hai thập kỷ xa cách. Ảnh: QQ

Ngày 1/3, Trương Vân Bằng cùng bạn bè đi tàu cao tốc từ Bắc Kinh tới thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm. Người sáng lập tổ chức “Bảo bối về nhà”, bà Trương Bảo Diễm, đã ra ga đón anh.

11h45 ngày 2/3, anh có mặt tại quê nhà ở huyện Huy Nam, thuộc thành phố Thông Hóa. Cha anh, ông Trương Cửu Thành, cùng người thân đã chờ sẵn. Dưới khu nhà treo băng rôn lớn: “Chào mừng bảo bối Trương Vân Bằng về nhà!”.

Bước vào khu dân cư, anh không giấu được sự hồi hộp. Khi được hỏi cảm xúc, anh đỏ hoe mắt và nói bằng tiếng Anh: “Tôi vẫn rất căng thẳng”.

Khoảnh khắc nhìn thấy con trai, ông Trương Cửu Thành lập tức lao tới ôm chầm lấy con, bật khóc nức nở: “Hơn 20 năm rồi, cuối cùng tôi cũng được gặp lại con”.

Người thân nhanh chóng khoác lên cho anh chiếc áo phao trắng mới. Hai cha con ôm nhau khóc nghẹn giữa tiếng vỗ tay và nước mắt của họ hàng.

Về đến nhà, ông Trương Cửu Thành bưng một bát sủi cảo nóng hổi, tự tay đút từng miếng cho con trai. Khi không nói gì, ông chỉ lặng lẽ nhìn con, liên tục vuốt ve bàn tay như sợ giây phút này sẽ tan biến.

Do sống lâu năm ở nước ngoài, Trương Vân Bằng gần như không nói được tiếng Trung. Thế nhưng, nhờ sự hướng dẫn của tình nguyện viên, anh đã tập nói một câu quan trọng nhất.

Khi anh cất tiếng “Bố ơi, con yêu bố”, người cha liên tục lau nước mắt, siết chặt con trai vào lòng.

Sau khi ổn định mọi việc, ông Trương cho biết sẽ dẫn con trai đi mua quần áo mới và thưởng thức những món ăn đặc sản quê hương, bù đắp cho quãng thời gian 25 năm xa cách.

Một hành trình tưởng chừng không thể đã khép lại bằng nước mắt và sự đoàn viên. Với Trương Vân Bằng, bát sủi cảo nóng hổi nơi quê nhà có lẽ chính là hương vị của hai chữ “trở về”.