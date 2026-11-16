Bộ GD-ĐT vừa có quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho 335 nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu năm 2026.

Năm 2026, Bộ GD-ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tiêu biểu, gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục. Trong số này có 21 người là người dân tộc thiểu số.

Mỗi nhà giáo được tôn vinh là một câu chuyện riêng về lòng yêu nghề, tình thương học trò, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của các thầy, cô giáo trên mọi miền Tổ quốc.

Dù công tác ở những bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo hay tại các giảng đường, phòng thí nghiệm hiện đại, những nhà giáo tiêu biểu đều có chung một đóng góp: không chỉ truyền đạt tri thức mà còn tạo cơ hội học tập, khơi dậy tiềm năng, nuôi dưỡng ước mơ và góp phần thay đổi cuộc sống của người học. Những đóng góp thiết thực ấy thể hiện giá trị của nghề dạy học và vai trò của người thầy trong sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như xã hội.

Dưới đây là danh sách 335 nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT:

Theo Bộ GD-ĐT, 335 nhà giáo được vinh danh chỉ là những đại diện tiêu biểu cho đội ngũ đông đảo nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước. Phía sau lễ tuyên dương còn có rất nhiều thầy cô chưa từng được xướng tên trên sân khấu, nhưng vẫn bền bỉ đến lớp, chăm lo cho học trò, chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu, hướng dẫn và đồng hành cùng học sinh, cộng đồng.

Những đóng góp ấy không phải lúc nào cũng có thể đo đếm bằng giải thưởng hay các chỉ tiêu thành tích, nhưng góp phần duy trì chất lượng giáo dục, đặc biệt tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc vinh danh 335 nhà giáo năm 2026 không chỉ ghi nhận những cá nhân tiêu biểu mà còn là dịp tri ân đội ngũ những người đang ngày ngày gắn bó với nghề dạy học.

Cô Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội), một trong những nhà giáo được nhận Bằng khen của Bộ GD-ĐT năm 2026, cùng các học trò. Ảnh: Mạnh Hùng

Bộ GD-ĐT sẽ tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026 vào ngày 19/11, tại Hà Nội.

Trong số 335 nhà giáo được nhận bằng khen, 70 cá nhân sẽ đại diện tham dự lễ kỷ niệm, tuyên dương tại Hà Nội và chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm và tuyên dương, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo tiêu biểu năm 2026 cùng các đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Từ năm 2017 đến nay, Bộ GD-ĐT đã xét chọn và tôn vinh 2.206 nhà giáo tiêu biểu trên cả nước. Hoạt động này nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đồng thời khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình và cách làm hiệu quả trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị cơ sở giáo dục.