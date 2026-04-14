Công bố ngày 14/4 tại Hà Nội, giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, VFF phối hợp tổ chức có 35 đội đến từ các tỉnh, thành, trung tâm đào tạo trên cả nước đăng ký tranh tài. Giải diễn ra từ 9-26/8 tại Quảng Ngãi.

Giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia cho lứa tuổi nhỏ nhất tổ chức vào tháng 8/2026

Theo BTC, nhiều đại diện của các tên tuổi lớn như HAGL, SLNA, Hà Nội FC hay Công an Hà Nội... góp mặ ở mùa giải thứ 6 được tổ chức. Tổng tiền thưởng của giải là gần 60 triệu đồng, trong đó nhà vô địch nhận 15 triệu đồng, Á quân 10 triệu đồng, hạng Ba 8 triệu đồng và đội bóng giành giải phong cách nhận 5 triệu đồng.

Ngoài cúp và huy chương, nhiều phần thưởng giá trị được dành tặng cho các cầu thủ nhí

Tương tự 5 mùa giải đã qua, Toyota Việt Nam vẫn là mạnh thường quân của giải đấu. Từ các sân chơi lứa tuổi nhi đồng này, các nhà tổ chức hi vọng tiếp tục phát hiện thêm nhiều tài năng trẻ mới, giống như cách Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải... từng được phát hiện và bồi dưỡng thành ngôi sao bóng đá Việt Nam.