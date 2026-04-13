Âu lo

Chỉ trong ít tháng tới đây, HLV Kim Sang Sik và tuyển Việt Nam đối mặt với thử thách cực đại khi phải tham dự 3 giải đấu quan trọng gồm ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup và Asian Cup.

Vì lịch thi đấu dày đặc, nên dù tới đây tuyển Việt Nam tiếp tục chào đón một số cầu thủ nhập tịch mới, nhưng vị chiến lược gia người Hàn Quốc thừa hiểu rằng đó không phải là "chiếc đũa thần" có thể giải quyết mọi vấn đề.

HLV Kim Sang Sik đang đối mặt với hàng loạt thách thức

Một vài cá nhân xuất sắc không thể bù đắp cho một hệ thống nếu thiếu đi chiều sâu. Việc phải cày ải liên tục trên nhiều mặt trận đòi hỏi tuyển Việt Nam cần có một lực lượng dày dạn, đủ sức xoay tua mà không làm suy giảm sức mạnh đội hình.

Nỗi lo về sự chênh lệch trình độ giữa đội hình chính và dự bị, cùng với nguy cơ chấn thương do quá tải của các trụ cột, rõ ràng đủ khiến thuyền trưởng tuyển Việt Nam khó mà ngon giấc.

Bởi vậy, ông Kim Sang Sik cần những nhân tố mới có khả năng thích nghi nhanh, đồng thời những "công thần" phải giữ được lửa chiến đấu trong bối cảnh bóng đá khu vực đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Những tích cực

Rất may cho HLV Kim Sang Sik, khi những vòng đấu gần đây của V-League đang mang lại những tin vui dồn dập. Sự trưởng thành vượt bậc của dàn sao trẻ sau VCK U23 châu Á đang giúp ông vơi đi khá nhiều nỗi lo.

Cái tên được kỳ vọng nhất là Đình Bắc sau 16 vòng đấu “tịt ngòi” đã liên tiếp nổ súng ghi bàn, xoá những hoài nghi về phong độ.

Tuy nhiên, những âu lo của HLV Kim Sang Sik đang được Đình Bắc và nhiều đồng đội tại U23 Việt Nam giải toả

Bên cạnh đó, những Nhật Minh, Xuân Bắc, Minh Phúc, Văn Thuận… tiếp tục chơi ổn định trong màu áo CLB, giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án nhân sự chất lượng cho tuyển Việt Nam ở chặng đường sắp tới.

Không chỉ có sức trẻ, bản lĩnh của các cựu binh cũng đang trở lại đúng lúc. Những cái tên như Hồ Tấn Tài hay Xuân Mạnh, Lý Công Hoàng Anh… cũng đang khiến HLV Kim Sang Sik thở phào, bởi đây chắc chắn cũng là một phần trong kế hoạch sắp tới, một khi duy trì phong độ.

Đương nhiên, khi V-League vẫn còn nhiều vòng đấu phía trước, rủi ro vẫn hiển hiện, nhưng ít nhất với những sự trở lại nói trên, giờ đây HLV Kim Sang Sik đã có trong tay một danh sách dài hơn, chất lượng hơn để tự tin hướng tới những mục tiêu cao nhất.