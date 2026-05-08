Triển lãm do Quỹ Gieo nhà gặp nhà khởi xướng, dưới sự giám tuyển của Ngô Kim Khôi và Lý Đợi. Không chỉ là một sự kiện mỹ thuật, triển lãm còn là hành trình kết nối nghệ thuật với trách nhiệm cộng đồng, nơi mỗi tác phẩm trở thành nhịp cầu sẻ chia hướng về miền Trung.

Theo BTC, toàn bộ hoạt động gây quỹ của triển lãm hướng tới mục tiêu xây dựng 10 căn nhà kiên cố cho các hộ khó khăn tại Quảng Nam và Huế với tổng kinh phí dự kiến 600 triệu đồng.

Các tác phẩm được bán trực tiếp và trực tuyến.

Các tác phẩm sẽ được bán trực tiếp tại triển lãm và thông qua website Xuôi dòng sông thu, trong đó 70% giá trị bán tranh sẽ được dành để xây nhà cho người nghèo.

Sau gần 10 năm hoạt động, Quỹ Gieo nhà gặt nhà đã hỗ trợ xây dựng 79 căn nhà với tổng kinh phí gây quỹ hơn 3,6 tỷ đồng. Đại diện quỹ cho biết chương trình không có chi phí vận hành hay nhân sự, toàn bộ số tiền quyên góp được sử dụng trực tiếp để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở. Mỗi căn nhà được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đối ứng để hoàn thiện theo nhu cầu sinh hoạt.

Ông Ngô Trần Vũ - sáng lập Quỹ Gieo nhà gặt nhà, đại diện BTC triển lãm – chia sẻ, Xuôi dòng sông thu không chỉ là dịp để công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa được tuyển chọn từ nhiều họa sĩ đương đại Việt Nam mà còn là hành trình lan tỏa tình yêu nghệ thuật và tinh thần sẻ chia.

"Chúng tôi hy vọng thông qua triển lãm, cộng đồng sẽ cùng chung tay gây quỹ xây dựng 10 căn nhà cho các gia đình nghèo tại Quảng Nam và Huế. Mỗi bức tranh không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là lời kêu gọi về trách nhiệm cộng đồng và lòng nhân ái", ông nói.

Triển lãm quy tụ 35 họa sĩ đến từ ba miền Bắc – Trung – Nam với nhiều phong cách sáng tác khác nhau. Theo ban giám tuyển, mỗi tác phẩm giống như một dòng sông nhỏ cùng hội tụ về miền Trung – nơi nhiều gia đình vẫn đang sống trong cảnh nhà tạm bợ, mong manh trước mùa mưa bão.

Không gian triển lãm mang đến nhiều chủ đề đa dạng, từ tranh phong cảnh, chân dung đến tranh trừu tượng đương đại. Trong đó, tác phẩm Chạy đồng gây chú ý với kích thước lớn và tinh thần mạnh mẽ về sức sống của người nông dân miền Trung. Bên cạnh đó là những bức tranh về sông Thu Bồn, về ánh sáng và thiên nhiên xứ Quảng hay những tác phẩm giàu tính biểu cảm phản ánh khát vọng bình yên của con người sau biến động.

Điểm chung của các tác phẩm là tinh thần hướng thiện và thông điệp nhân văn. Theo BTC, mỗi bức tranh được bán ra đồng nghĩa với việc có thêm một phần kinh phí để dựng nên mái nhà mới cho người dân vùng bão lũ.

Giám tuyển Ngô Kim Khôi cho biết điều đặc biệt của triển lãm năm nay là các họa sĩ đều đồng thuận bán tác phẩm với mức giá ưu đãi hơn so với gallery hoặc studio cá nhân, nhằm tối đa hóa nguồn quỹ hỗ trợ cộng đồng.

"Chúng tôi không muốn kêu gọi bằng khẩu hiệu. Chỉ mong mọi người ghé qua, thong thả ngắm tranh và nếu có một tác phẩm khiến trái tim rung động, hãy mang nó về. Khi ấy, bức tranh không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn lặng lẽ hóa thành mái ấm cho một gia đình ở miền Trung", ông chia sẻ.

Trong khi đó, giám tuyển Lý Đợi nhìn nhận việc tổ chức một triển lãm thiện nguyện luôn có những áp lực riêng, bởi nghệ thuật không chỉ cần đẹp mà còn phải chạm được đến công chúng để tác phẩm có thể được bán và tạo ra giá trị thực tế cho hoạt động thiện nguyện.

Ông cho biết chỉ khoảng hơn 10% tác phẩm trực tiếp lấy cảm hứng từ miền Trung và câu chuyện bão lũ, phần lớn còn lại hướng đến vẻ đẹp bình yên, tích cực của đời sống thường nhật, điều mà theo ông cũng chính là khát vọng của số đông.

Xuôi dòng sông thu có sự tham gia của các họa sĩ: Đặng Thị Thu An, Huỳnh Bảo, Đặng Dương Bằng, Khổng Đỗ Duy, Ngụy Đình Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Hồ Hưng, Đoàn Đức Hùng, Ngô Thanh Hùng, Nguyễn Đức Huy, Huyền Lam, Tào Linh, Nguyễn Minh, Minh Phố, Nguyễn Đức Nghĩa, Mai Xuân Oanh, Đoàn Quốc, Hồng Quân, Trung Sơn, Đinh Văn Sơn, Nguyễn Minh Tâm, Đinh Ngọc Thắng, Trần Thị Huyền Thanh, Phan Anh Thư, Hồ Thị Xuân Thu, Đặng Quang Tiến, Lương Văn Tiến, Thanh Tuấn, Bùi Tiến Tuấn, Bùi Văn Tuất, Lê Đức Tùng, Mai Thị Kim Uyên…

BTC đánh giá các nghệ sĩ không chỉ đóng góp tác phẩm nghệ thuật mà còn gửi gắm vào đó tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn và mong muốn góp phần tạo nên những đổi thay thiết thực cho cộng đồng.

Một số tác phẩm tại triển lãm