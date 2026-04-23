Quy trình cấp phép 36 giờ

Giữa tháng 4/2026, Công ty QMH Computer (thuộc Tập đoàn Quanta) tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận (Ninh Bình) đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất, liên tục xuất xưởng các lô máy tính xách tay để đáp ứng tiến độ đơn hàng. Năm 2025, sản lượng máy tính xách tay của nhà máy này tăng tới 517,1%; quý I/2026 tiếp tục tăng 233,3% so với cùng kỳ. Dự án góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, đưa người dân từ ngành nghề thủ công sang môi trường sản xuất có tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Doanh nghiệp này cũng tăng tốc tuyển dụng, khi trong tháng 4 đã mở đợt bổ sung khoảng 1.000 lao động kỹ thuật, với mức thu nhập dao động 9–14 triệu đồng/tháng.

Đà mở rộng sản xuất hiện nay được cho là bắt nguồn từ quyết định phê duyệt dự án cách đây 2 năm, khi dự án 120 triệu USD được cấp phép trong thời gian ngắn.

Tháng 4/2023, Tập đoàn Quanta Computer Inc. ký thỏa thuận phát triển dự án sản xuất máy tính tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận (khi đó thuộc Nam Định, nay là Ninh Bình). Là một trong những nhà sản xuất laptop hàng đầu thế giới, việc Quanta lựa chọn địa phương này làm cứ điểm đầu tiên tại Việt Nam đặt ra yêu cầu xử lý thủ tục nhanh để giữ chân nhà đầu tư.

Thực tế, toàn bộ quy trình cấp phép chỉ diễn ra trong khoảng 36 giờ.

Sáng 4/5/2023, doanh nghiệp nộp hồ sơ; trong ngày, các cơ quan liên quan hoàn tất báo cáo, thống nhất chủ trương. Đến chiều 5/5, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án 120 triệu USD (hơn 2.829 tỷ đồng) đã được ký.

KCN Mỹ Thuận - nơi đặt nhà máy của Tập đoàn Quanta. Ảnh: Trọng Tùng

Không chỉ riêng dự án của Quanta, làn sóng đầu tư vào Ninh Bình đang lan rộng với quy mô ngày càng lớn. Tính đến cuối tháng 3/2026, các khu công nghiệp trên địa bàn đã thu hút 1.135 dự án thứ cấp, gồm 550 dự án FDI và 585 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đạt 10,6 tỷ USD và 135.735 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân ở nhiều dự án duy trì ở mức cao. Riêng khối doanh nghiệp Nhật Bản có 112 dự án, tổng vốn 1,473 tỷ USD, với tỷ lệ giải ngân khoảng 95%. Dòng vốn này đang góp phần hình thành hệ sinh thái sản xuất quy mô lớn, tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế địa phương.

Chiến lược mới cho Ninh Bình sau sáp nhập

Việc hàng loạt "đại bàng" hạ cánh ở Ninh Bình thời gian qua phần nào phản ánh sự đồng bộ giữa hạ tầng và cách thức điều hành. Theo ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Ban Quản lý các KKT và KCN tỉnh, lợi thế sau sáp nhập nằm ở hệ thống kết nối tương đối hoàn chỉnh, với các trục giao thông như cao tốc Bắc – Nam, tuyến Ninh Bình – Hải Phòng, đường sắt và mạng lưới đường thủy nội địa dài gần 265 km.

Cùng với đó, một số dự án hạ tầng hướng biển đang được triển khai, như tuyến đường bộ ven biển quy mô 8 làn xe, tổng mức đầu tư khoảng 9.100 tỷ đồng, hay nút giao Phú Thứ (khoảng 1.400 tỷ đồng), nhằm tăng khả năng kết nối từ các khu công nghiệp ra cảng biển.

Hạ tầng giao thông ở Ninh Bình được đầu tư đồng bộ. Trong ảnh: Cầu vượt sông Đáy thuộc tuyến cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đã hoàn thành. Ảnh: Trọng Tùng

Hạ tầng kết nối được cải thiện cũng tạo điều kiện cho việc chuẩn bị quỹ đất phục vụ các dự án mới. Theo quy hoạch giai đoạn 2021–2030, Ninh Bình dự kiến phát triển khoảng 12.144 ha đất công nghiệp.

Trong số các dự án đang triển khai, KCN Hải Long (VSIP) quy mô 180 ha, tổng vốn hơn 2.200 tỷ đồng, được định hướng theo mô hình khu công nghiệp phát thải carbon thấp.

Bên cạnh hạ tầng, yếu tố điều hành được xem là một trong những yếu tố quan trọng để Ninh Bình nâng sức hút với các nhà đầu tư. Từ kinh nghiệm xử lý nhanh thủ tục đầu tư, địa phương duy trì cơ chế đối thoại định kỳ với doanh nghiệp để kịp thời ghi nhận vướng mắc.

Tại hội nghị ngày 30/3, các doanh nghiệp nêu một số khó khăn như thiếu hụt lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề; hạ tầng phục vụ người lao động như nhà ở, đi lại còn hạn chế. Ngoài ra, nhu cầu đảm bảo nguồn điện ổn định cho sản xuất liên tục, cũng như tiến độ đầu tư hạ tầng và phát triển nhà ở công nhân, tiếp tục được đặt ra.

Các ý kiến này đã được cơ quan quản lý tiếp nhận, chuyển các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền.

Những thay đổi trong cách thức điều hành bước đầu phản ánh qua các chỉ số kinh tế. Lũy kế đến hết năm 2025, khối doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt doanh thu khoảng 461.834 tỷ đồng, đóng góp gần 22.000 tỷ đồng vào ngân sách.

Quy mô này góp phần củng cố vị thế của nền kinh tế địa phương, tạo cơ sở trong cạnh tranh thu hút các dòng vốn đầu tư mới, đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ cao.

Tại hội nghị với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày 21/4, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho biết, từ ngày 1/7/2025, địa phương vận hành mô hình chính quyền 2 cấp trong bối cảnh còn nhiều thách thức, song các chỉ số kinh tế ghi nhận kết quả tích cực.

Năm 2025, GRDP tăng 10,65%, đứng thứ 3 cả nước. Quý I/2026, tăng trưởng đạt 11,63%, xếp thứ 2; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 28,74%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,05%. Toàn tỉnh thu hút 328 dự án mới, gồm 84 dự án FDI.

Về thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt khoảng 57 tỷ USD, tăng 57% so với năm trước, xuất siêu 2,44 tỷ USD. Quý I/2026 đạt 14,7 tỷ USD, tăng 51,8% so với cùng kỳ.

Các kết quả trên cho thấy động lực tăng trưởng của tỉnh Ninh Bình đang chuyển dịch rõ nét theo hướng công nghiệp - xuất khẩu - hội nhập quốc tế, trong đó khu vực doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giữ vai trò then chốt.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình khẳng định: Ninh Bình sẽ luôn đồng hành thực chất, hỗ trợ nhanh chóng, minh bạch, công bằng và không phân biệt đối xử với các nhà đầu tư. Tỉnh kiên định quan điểm “Doanh nghiệp là trung tâm phát triển; FDI, xuất khẩu, logistics là động lực tăng trưởng chiến lược”, quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư an toàn, hấp dẫn, cạnh tranh để Ninh Bình thực sự là điểm đến tin cậy, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Hành lang kinh tế biển được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Trọng Tùng