Lưu Chí Quân sinh khoảng năm 1976, bị khiếm thính, khiếm ngôn bẩm sinh. Do không được học ngôn ngữ ký hiệu bài bản và khả năng đọc, viết hạn chế, người đàn ông gặp nhiều khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ.

Năm 1990, khi mới 14 tuổi, sau một cuộc tranh cãi với cha vì chuyện gia đình, Chí Quân tức giận bỏ nhà đi. Một mình đến ga tàu, Chí Quân lên một chuyến tàu mà không biết điểm đến và sau đó tới Thẩm Dương. Từ đây, cậu bé 14 tuổi mất liên lạc với gia đình, trang QQ đưa tin.

Những năm sau đó, Chí Quân lang bạt qua nhiều nơi, làm đủ công việc để kiếm sống. May mắn, anh được một cặp vợ chồng ở Thẩm Dương cưu mang, chăm sóc và nuôi dưỡng cho đến khi trưởng thành.

Dù cuộc sống dần ổn định, ký ức về gia đình vẫn luôn ở trong anh. Chí Quân nhớ mang máng gia đình có 7 người, gồm cha mẹ, 2 anh trai và 2 em gái. Anh nhớ tên mẹ có cách phát âm gần giống "Lưu Văn Hà".

Quê nhà có một ngôi chùa, một hồ chứa nước, những cánh đồng trồng lúa mì, khoai lang, lê trắng, cây táo tàu và một con phố đông đúc. Nhưng đó gần như là tất cả những gì anh có thể nhớ.

Không thể kể lại quê hương bằng lời, Chí Quân chọn cách vẽ lại ký ức. Anh tự tay phác họa những con đường, địa danh, cánh đồng và các công trình còn in dấu trong tâm trí. Mỗi khi gặp người sẵn lòng giúp đỡ, anh lại đưa những tấm bản đồ ấy ra, hy vọng chúng có thể dẫn mình trở về nhà.

Chí Quân tìm được gia đình nhờ vào tấm bản đồ được vẽ theo trí nhớ. Ảnh: QQ

Từ năm 2019, các tình nguyện viên bắt đầu hỗ trợ Chí Quân tìm người thân. Dựa trên tấm bản đồ tự vẽ và các thông tin rời rạc, họ tiến hành tìm kiếm tại nhiều địa phương ở Liêu Ninh, Hà Bắc và Thiên Tân. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, mọi nỗ lực vẫn chưa đem lại kết quả.

Bước ngoặt xuất hiện vào tháng 9/2026. Cảnh sát và các tình nguyện viên lần lượt đối chiếu những chi tiết trên bản đồ với đặc điểm địa hình, cây trồng và các địa danh mà Chí Quân nhớ được.

Từ những manh mối tưởng như vụn vặt, họ cuối cùng khoanh vùng được một gia đình tại huyện Kế Châu, Thiên Tân. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận điều mà Chí Quân đã chờ đợi suốt 36 năm: anh và gia đình này có quan hệ huyết thống.

Ngày 22/9, người anh trai vượt đường xa đến Thẩm Dương đón Chí Quân về quê. Trước khi rời Thẩm Dương, Chí Quân quỳ xuống nói lời tạm biệt với gia đình đã cưu mang mình suốt hàng chục năm. Sau 36 năm được chăm sóc và yêu thương, cuộc chia tay khiến anh không khỏi lưu luyến.

Ở quê nhà, người mẹ 92 tuổi đã chờ con suốt nhiều năm. Sau khi Chí Quân mất tích, cha mẹ anh từng nhiều lần đăng báo, đi khắp nơi tìm kiếm và nhờ mọi người hỗ trợ. Thời gian trôi qua, những manh mối ngày càng ít, nhưng gia đình chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Để chuẩn bị đón người thân trở về, những người trẻ trong gia đình còn chủ động học ngôn ngữ ký hiệu để có thể giao tiếp với anh.

Ngày 23/9, khoảnh khắc mẹ con gặp nhau sau 36 năm đã khiến tất cả xúc động. Trước người mẹ tóc đã bạc trắng, Chí Quân quỳ xuống và bật khóc. Hai tay anh liên tục ra hiệu, như muốn kể cho mẹ nghe về 36 năm đã qua.

Gia đình cũng chuẩn bị cho anh một chiếc vòng tay ghi rõ địa chỉ nhà và số điện thoại liên lạc, phòng trường hợp anh bị lạc và để mọi người có thể nhanh chóng liên hệ với người thân.