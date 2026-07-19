"Tôi vẫn không thể tin nổi. Giữa biển người mênh mông, tôi lại gặp đúng người thân của mình ở một nơi cách quê nhà hàng nghìn cây số. Ngay cả bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy quá kỳ diệu".

Đó là chia sẻ của anh Trần, sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), về cuộc hội ngộ không ai ngờ tới trong chuyến công tác tại tỉnh Vân Nam.

Sáng sớm 9/7, khi đến hồ Lư Cô để ngắm bình minh, anh Trần tình cờ giúp một nam du khách chụp vài bức ảnh lưu niệm. Sau khi chụp xong, hai người trò chuyện, kết bạn WeChat để gửi ảnh cho nhau, trang Sohu đưa tin.

Chính cuộc trò chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy đã thay đổi tất cả. Người đàn ông lạ cho biết, quê gốc của ông ở Phố Viện (Chiết Giang), hiện sinh sống tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) và mang họ Phí.

Những thông tin này đều trùng khớp với những gì anh Trần từng được gia đình kể về một nhánh họ hàng đã mất liên lạc từ nhiều năm trước. Linh cảm có điều đặc biệt, anh lập tức gửi ảnh cùng những thông tin vừa biết được cho cha mình.

Sau khi xem, cha anh chỉ hỏi một câu: "Cha của ông ấy có phải tên là Phí XX không?".

Để chắc chắn, anh Trần gọi điện trực tiếp cho người đàn ông vừa quen, cùng đối chiếu từng chi tiết về gia phả và lịch sử gia đình. Kết quả khiến cả hai đều sững sờ: họ thực sự là người một nhà.

Theo anh Trần, cha của người đàn ông này và ông nội anh vốn là anh em ruột. Trước năm 1949, hai người thất lạc nhau. Người anh sang Đài Loan sinh sống, còn ông nội anh được một cặp vợ chồng họ Trần nhận nuôi nên đổi sang họ Trần. Theo vai vế trong gia đình, anh Trần gọi người vừa gặp là bác.

Anh Trần không ngờ rằng mình gặp lại được họ hàng thất lạc nhờ giúp người lạ trên đường. Ảnh: Sohu

Ngay sau khi xác nhận được mối quan hệ, anh chia sẻ tin vui vào nhóm chat của đại gia đình gồm khoảng 20 thành viên. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự trùng hợp hiếm có.

"Tất cả đều nói không thể tin nổi. Giữa bao nhiêu người, vậy mà tôi lại gặp đúng người thân thất lạc của mình ở một điểm du lịch", anh kể.

Cha anh sau đó còn tìm lại được bức thư do cha của người bác gửi về từ năm 1991. Khi ấy, người bác đã nhờ người mang về cho ông nội anh 200 USD (5,2 triệu đồng). Theo anh Trần, vào thời điểm đó, đây là một khoản tiền rất lớn, thể hiện tình cảm của người anh dành cho em trai dù hai bên xa cách nhiều năm.

Điều khiến anh tiếc nuối là do lịch trình công tác nên chưa có dịp ngồi trò chuyện lâu hơn với người bác vừa nhận lại. Tuy nhiên, người bác cho biết, lần tới trở về đại lục sẽ đến tận nhà thăm gia đình.

Anh Trần hy vọng từ cuộc gặp định mệnh này, hai nhánh gia đình sẽ có cơ hội gắn kết trở lại sau nhiều thập kỷ chia xa.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Nhiều người gọi đây là "cuộc hội ngộ có xác suất gần như bằng không", trong khi không ít ý kiến tin rằng đó chính là sự sắp đặt kỳ diệu của số phận, giúp những người thân lưu lạc cuối cùng cũng tìm được nhau.