Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, từ tối 23/5 đến ngày 24/5, đơn vị đã tiếp nhận 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Hầu hết người bệnh cho biết trước đó đã ăn bánh mì mua tại cơ sở L.H. trên đường Hùng Vương.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, sốt, nghi do ngộ độc thực phẩm. Trong số trên có 12 trường hợp dưới 16 tuổi. Các bệnh nhân được điều trị tại các khoa Truyền nhiễm, Nhi, Nội tiêu hóa và Nội tổng hợp.

Riêng ngày 24/5, bệnh viện đã cấp cứu 22 trường hợp. Trong đó, 16 người phải nhập viện điều trị gồm: 5 ca tại Khoa Nhi, 4 ca tại Khoa Truyền nhiễm, 6 ca tại Khoa Nội tiêu hóa và 1 ca tại Khoa Nội tổng hợp. Sáu trường hợp còn lại được xử trí tại Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, tình trạng ổn định và được cho theo dõi ngoại trú.

Sáng 25/5, sức khỏe của 39 bệnh nhân đã cơ bản ổn định. Một số trường hợp có thể xuất viện trong ngày, các ca còn lại tiếp tục được điều trị.

Lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo các khoa lâm sàng phối hợp điều trị tích cực, theo dõi sát diễn biến sức khỏe bệnh nhân và đảm bảo công tác cấp cứu. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu thực phẩm để kiểm tra, xác định nguyên nhân.