Ngày 19/5, UBND xã Tân Lập cho biết, đã chuyển hồ sơ vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến cơ sở bánh mì Thành Tâm, ở thôn Tân Sơn, lên UBND tỉnh Quảng Trị xử lý do mức xử phạt dự kiến vượt thẩm quyền của cấp xã.

Trước đó, trong các ngày 28 và 29/4, nhiều người dân và học sinh sau khi ăn bánh mì ổ xíu tại cơ sở này xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xã Tân Lập đã phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc. Lực lượng chức năng đã lấy 7 mẫu bệnh phẩm và 15 mẫu thực phẩm gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Vụ việc khiến 82 người ở Quảng Trị bị ngộ độc, 67 người phải nhập viện. ảnh Ngọc Vũ

Kết quả cho thấy vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, mẫu thực phẩm còn phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus nhưng chưa đủ nồng độ để gây bệnh.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định bánh mì ổ xíu có rau ngò (ngò rí), trứng và nước chan được bán trong sáng 28-29/4 là nguồn gây ngộ độc.

Đáng chú ý, sáng 29/4, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lộc đã đặt mua 44 ổ bánh mì tại cơ sở này cho học sinh ăn sáng.

Vụ việc khiến 82 người bị ngộ độc, trong đó có 31 học sinh. Có 67 trường hợp phải nhập viện điều trị, song không ghi nhận ca tử vong hoặc ca nặng phải chuyển tuyến trên. Đến ngày 6/5, toàn bộ bệnh nhân đã hồi phục.

Qua kiểm tra, cơ sở bánh mì Thành Tâm không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu tươi sống; người trực tiếp chế biến chưa có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định.

UBND xã Tân Lập đã xử phạt cơ sở này 6 triệu đồng do vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc thực phẩm, đồng thời chuyển hồ sơ lên cấp tỉnh để tiếp tục xử lý.